Тенісистка Ястремська, після поразки у Australian Open, звернулася до фанатів

Даяна Ястремська поступилася за підсумком двох сетів представниці Китаю Ціньвень Чжен

Українська тенісистка Даяна Ястремська зупинилася в кроці від фіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Вона стала першою українкою, яка дійшла до цієї стадії турніру.

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У вирішальному матчі Даяна Ястремська поступилася за підсумком двох сетів представниці Китаю Ціньвень Чжен.

Після матчу Даяна Ястремська зробила пост у своєму Instagram. Тенісистка подякувала уболівальникам за підтримку та поділилася амбітним планом на подальші турніри. Свій фантастичний виступ одеситка присвятила рідній країні, а також згадала дідуся, який привів її в теніс.

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«Дуже дякую за підтримку, за віру, за мотивацію боротися та рухатися вперед. Сьогодні просто не вистачило сил для перемоги, але хочу сказати, що це був нереальний турнір, дуже глибокі приємні емоції та атмосфера. Україно, ці перемоги та емоції були не лише для мене, а й для тебе. Це було дивовижно творити історію. Одного разу ми здобудемо Grand Slam. Сьогодні дев’ять місяців, як помер мій дідусь, який відкрив мені двері в тенісне життя, і в нього день народження… Я впевнена, що він пишається мною», – написала Ястремська.

Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська пройшла до півфіналу Australian Open-2024, обігравши 50 ракетку світу з Чехії Лінду Носкову.

Даяна Ястремська у двох сетах перемогла чешку Лінду Носкову в 1/4 фіналу Australian Open-2024. Цю спортсменку раніше не змога пройти Еліна Світоліна.

Раніше українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 93) вийшла до чвертьфіналу Australian Open 2024. У четвертому раунді австралійського мейджору українка у двох сетах обіграла колишню першу ракетку світу Вікторію Азаренко.

Як повідомлялося, вперше в історії одразу семеро українок грають в основному раунді Australian Open.