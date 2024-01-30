Стала відома сума призових українських тенісистів за Australian Open-2024
Найбільшу суму призових за результатами змагань здобула Даяна Ястремська
Завдяки результатам на австралійському мейджорі визначилася сума призових, що отримають українці за підсумками Australian Open-2024. Загалом участь в особистих, парних змаганнях та міксті принесла українцям $2,028 млн. Про це повідомляє «Суспільне».
Призові українських тенісистів на Australian Open-2024:
- Даяна Ястремська – $670 тисяч;
- Марта Костюк – $406 тисяч (одиночна сітка) + $18 тисяч (парна сітка) = $424 тисячі;
- Еліна Світоліна – $254 тисячі;
- Леся Цуренко – $173 тисячі;
- Людмила Кіченок – $139 тисяч (парна сітка) + $2,5 тисячі (мікст) = $141,5 тисячі;
- Ангеліна Калініна – $81 тисяча;
- Юлія Стародубцева – $81 тисяча;
- Дар'я Снігур – $81 тисяча;
- Денис Молчанов – $26 тисяч;
- Надія Кіченок – $12,5 тисяч (парна сітка) + $2,5 тисячі (мікст) = $15 тисяч;
- Катаріна Завацька – $30 тисяч;
- Віталій Сачко – $30 тисяч;
- Ілля Марченко – $21 тисяча.
У 2024 році призовий фонд Australian Open збільшився на 13% у порівнянні з попереднім турніром. Відтак, сума призових склала рекордні 86.5 мільйона австралійських доларів – понад 59 мільйонів доларів США.
В основній сітці Australian Open-2024 у жіночих змаганнях стартували сім українок – національний рекорд за представництвом. У парній сітці серед жінок змагалися чотири українки, у міксті – дві, а єдиним українським тенісистом став Денис Молчанов, який виступив у парному турнірі чоловіків.
Нагадаємо, після Australian Open українські тенісистки покращили свої позиції у рейтингу WTA. Вперше в історії до топ-35 найкращих тенісисток світу увійшли відразу п'ять представниць України: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.
Нагадаємо, тенісистка Ястремська, після поразки у Australian Open, звернулася до фанатів. Тенісистка подякувала уболівальникам за підтримку та поділилася амбітним планом на подальші турніри.
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