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Стала відома сума призових українських тенісистів за Australian Open-2024

Христина Петренко
glavcom.ua
Стала відома сума призових українських тенісистів за Australian Open-2024
Даяна Ястремська на Australian Open-2024
Фото: Andy Wong/AP Photos

Найбільшу суму призових за результатами змагань здобула Даяна Ястремська

Завдяки результатам на австралійському мейджорі визначилася сума призових, що отримають українці за підсумками Australian Open-2024. Загалом участь в особистих, парних змаганнях та міксті принесла українцям $2,028 млн. Про це повідомляє «Суспільне».

Призові українських тенісистів на Australian Open-2024:

  • Даяна Ястремська – $670 тисяч;
  • Марта Костюк – $406 тисяч (одиночна сітка) + $18 тисяч (парна сітка) = $424 тисячі;
  • Еліна Світоліна – $254 тисячі;
  • Леся Цуренко – $173 тисячі;
  • Людмила Кіченок – $139 тисяч (парна сітка) + $2,5 тисячі (мікст) = $141,5 тисячі;
  • Ангеліна Калініна – $81 тисяча;
  • Юлія Стародубцева – $81 тисяча;
  • Дар'я Снігур – $81 тисяча;
  • Денис Молчанов – $26 тисяч;
  • Надія Кіченок – $12,5 тисяч (парна сітка) + $2,5 тисячі (мікст) = $15 тисяч;
  • Катаріна Завацька – $30 тисяч;
  • Віталій Сачко – $30 тисяч;
  • Ілля Марченко – $21 тисяча.

У 2024 році призовий фонд Australian Open збільшився на 13% у порівнянні з попереднім турніром. Відтак, сума призових склала рекордні 86.5 мільйона австралійських доларів – понад 59 мільйонів доларів США.

В основній сітці Australian Open-2024 у жіночих змаганнях стартували сім українок – національний рекорд за представництвом. У парній сітці серед жінок змагалися чотири українки, у міксті – дві, а єдиним українським тенісистом став Денис Молчанов, який виступив у парному турнірі чоловіків.

Нагадаємо, після Australian Open українські тенісистки покращили свої позиції у рейтингу WTA. Вперше в історії до топ-35 найкращих тенісисток світу увійшли відразу п'ять представниць України: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Нагадаємо, тенісистка Ястремська, після поразки у Australian Open, звернулася до фанатів. Тенісистка подякувала уболівальникам за підтримку та поділилася амбітним планом на подальші турніри. 

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Теги: теніс Australian Open спорт

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