Стала відома сума призових українських тенісистів за Australian Open-2024

Найбільшу суму призових за результатами змагань здобула Даяна Ястремська

Завдяки результатам на австралійському мейджорі визначилася сума призових, що отримають українці за підсумками Australian Open-2024. Загалом участь в особистих, парних змаганнях та міксті принесла українцям $2,028 млн. Про це повідомляє «Суспільне».

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Призові українських тенісистів на Australian Open-2024:

Даяна Ястремська – $670 тисяч;

Марта Костюк – $406 тисяч (одиночна сітка) + $18 тисяч (парна сітка) = $424 тисячі;

Еліна Світоліна – $254 тисячі;

Леся Цуренко – $173 тисячі;

Людмила Кіченок – $139 тисяч (парна сітка) + $2,5 тисячі (мікст) = $141,5 тисячі;

Ангеліна Калініна – $81 тисяча;

Юлія Стародубцева – $81 тисяча;

Дар'я Снігур – $81 тисяча;

Денис Молчанов – $26 тисяч;

Надія Кіченок – $12,5 тисяч (парна сітка) + $2,5 тисячі (мікст) = $15 тисяч;

Катаріна Завацька – $30 тисяч;

Віталій Сачко – $30 тисяч;

Ілля Марченко – $21 тисяча.

У 2024 році призовий фонд Australian Open збільшився на 13% у порівнянні з попереднім турніром. Відтак, сума призових склала рекордні 86.5 мільйона австралійських доларів – понад 59 мільйонів доларів США.

В основній сітці Australian Open-2024 у жіночих змаганнях стартували сім українок – національний рекорд за представництвом. У парній сітці серед жінок змагалися чотири українки, у міксті – дві, а єдиним українським тенісистом став Денис Молчанов, який виступив у парному турнірі чоловіків.

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Нагадаємо, після Australian Open українські тенісистки покращили свої позиції у рейтингу WTA. Вперше в історії до топ-35 найкращих тенісисток світу увійшли відразу п'ять представниць України: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Нагадаємо, тенісистка Ястремська, після поразки у Australian Open, звернулася до фанатів. Тенісистка подякувала уболівальникам за підтримку та поділилася амбітним планом на подальші турніри.