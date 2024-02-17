Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна посіла п'яте місце у жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону

Наталія Порощук
glavcom.ua
Україна посіла п'яте місце у жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону
На останньому етапі Христина Дмитренко безпомилково пройшла «лежку», показавши найкращий результат за швидкострільністю
фото: Kevin Voigt/GettyImages

Ірина Петренко на першому етапі використала лише один додатковий патрон

17 лютого збірна України у складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Христини Дмитренко посіла п'яте місце в жіночій естафеті на чемпіонаті світу. Про це повідомляє Суспільне.

Україна втретє у сезоні виступила таким складом. Раніше на етапі Кубка світу у Рупольдингу українки стали п'ятими, що стало найкращим результатом у жіночій естафеті за два роки.

В естафеті у чеському Новому Месті збірна України стартувала під восьмим номером. Ірина Петренко розпочала гонку, а фінішувала Христина Дмитренко.

Як пройшла гонка

Видання повідомляє, що Ірина Петренко на першому етапі використала лише один додатковий патрон. Після другої стрільби вона йшла на сьомому місці, однак на передачі естафети Юлії Джимі втратила три позиції, програвши на останньому колі кілька секунд Бельгії, Фінляндії і Польщі.

Юлія Джима, яка вступила у гонку з відставанням у 47.9 секунди від лідерки, чисто відпрацювала на першому вогневому рубежі і повернула Україну на сьоме місце. На «стійці» Джима використала один додатковий патрон і прийшла на передачу естафети сьомою, відстаючи від Естонії, що вирвалась на першу сходинку, на 42.8 секунди.

Анастасія Меркушина на своєму етапі використала одразу п'ять додаткових патронів. На передачі естафети українка зберегла сьому позицію, однак відставання від Франції, яка повернулась на перше місце, склало майже півтори хвилини.

На останньому етапі Христина Дмитренко безпомилково пройшла «лежку», показавши найкращий результат за швидкострільністю, однак на «стійці» використала три додаткові патрони. Попри це, завдяки штрафним колам інших команд Дмитренко піднялась на п'яте місце на виході зі стрільбища. У підсумку Христина зберегла цю позицію до фінішу, Україна – п'ята у жіночій естафеті.

Суспільне повідомляє, що перемогу у гонці, попри два кола штрафу, здобула збірна Франції. Чемпіонками світу в естафеті стали Жюстін Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Софі Шово і Жюлія Сімон.

  • Франція (2+11) 1:15:00.8 години
  • Швеція (1+12) +38.3
  • Німеччина (0+9) +1:14.2
  • Естонія (0+11) +1:40.1
  • Україна (0+10) +2:08.8
  • Польща (0+3) +2:14.6

Нагадаємо, що змагання серед чоловіків відбудеться у суботу, 17 лютого, о 17:30 за київським часом.

Читайте також: Федерація хокею України вперше з початку великої війни допустила на трибуни глядачів
Теги: спорт біатлон Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Судове засідання в Печерському суді Києва
Суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи Гринкевичів
18 сiчня, 23:30
Професор Гриценко трактує вимоги Віктора Орбана та Петера Сійярто як грубий шантаж, що не має нічого спільного зі здоровим глуздом!
Про мову. Чому з Угорщиною треба бути особливо пильними? культурний фронт
28 сiчня, 10:00
«Нацистським» у Росії визнано прапор ОУН
Вітання «Слава Україні» потрапило до реєстру «нацистських» у Росії
19 сiчня, 07:21
Найбільш потрібні фахівці зараз – це піхота
Генерал розповів, які фахівці в армії зараз найзатребуваніші
28 сiчня, 19:32
Україна і Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки
Україна і Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки
3 лютого, 21:50
Ухвалення законопроєкту очікується у першому кварталі цього року
Польща планує продовжити термін перебування українських біженців
2 лютого, 20:36
11 лютого 2022 року під час Олімпіади у Пекіні Владислав Гераскевич продемонстрував плакат з текстом No war in Ukraine
«Говоріть більше про війну». Скелетоніст Гераскевич звернувся до колег-спортсменів
11 лютого, 13:00
У 2024 році на закупівлю боєприпасів Німеччина витратить €3,5 млрд
Німеччина у кілька разів планує збільшити постачання артснарядів Україні
14 лютого, 18:06
Брежнєва висловилася про життя та роботу в Росії
Брежнєва висловилася про життя та роботу в Росії
Сьогодні, 15:08

Новини

Україна посіла п'яте місце у жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону
Україна посіла п'яте місце у жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону
Федерація хокею України вперше з початку великої війни допустила на трибуни глядачів
Федерація хокею України вперше з початку великої війни допустила на трибуни глядачів
Російський борець, який візьме участь в Чемпіонаті Європи, відвідував окуповані території України
Російський борець, який візьме участь в Чемпіонаті Європи, відвідував окуповані території України
«Шахтар» провів перший офіційний матч у 2024 році
«Шахтар» провів перший офіційний матч у 2024 році
Український біатлоніст увійшов у топ-30 індивідуальної гонки на чемпіонаті світу
Український біатлоніст увійшов у топ-30 індивідуальної гонки на чемпіонаті світу
Одразу чотири українські тенісистки вперше увійшли до топ-30 світового рейтингу
Одразу чотири українські тенісистки вперше увійшли до топ-30 світового рейтингу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
«Досить боятися!»: у різних містах Росії почались мітинги
53K
Московська церква вирушає в тур Україною
19K
Естонська розвідка повідомила, скільки окупантів перебуває біля Авдіївки
6490
Суд зобов'язав Трампа сплатити понад $350 млн у справі про шахрайство
6201
Путін злякався Майдану. Після смерті Навального москвичі отримали попередження
4389
Житло, робота та соціальний захист: як змінилось життя біженців у Чехії

Новини

«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Сьогодні, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Сьогодні, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Сьогодні, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Вчора, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Вчора, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
15 лютого, 17:26

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua