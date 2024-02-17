Україна посіла п'яте місце у жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону

Ірина Петренко на першому етапі використала лише один додатковий патрон

17 лютого збірна України у складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Христини Дмитренко посіла п'яте місце в жіночій естафеті на чемпіонаті світу. Про це повідомляє Суспільне.

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Україна втретє у сезоні виступила таким складом. Раніше на етапі Кубка світу у Рупольдингу українки стали п'ятими, що стало найкращим результатом у жіночій естафеті за два роки.

В естафеті у чеському Новому Месті збірна України стартувала під восьмим номером. Ірина Петренко розпочала гонку, а фінішувала Христина Дмитренко.

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Як пройшла гонка

Видання повідомляє, що Ірина Петренко на першому етапі використала лише один додатковий патрон. Після другої стрільби вона йшла на сьомому місці, однак на передачі естафети Юлії Джимі втратила три позиції, програвши на останньому колі кілька секунд Бельгії, Фінляндії і Польщі.

Юлія Джима, яка вступила у гонку з відставанням у 47.9 секунди від лідерки, чисто відпрацювала на першому вогневому рубежі і повернула Україну на сьоме місце. На «стійці» Джима використала один додатковий патрон і прийшла на передачу естафети сьомою, відстаючи від Естонії, що вирвалась на першу сходинку, на 42.8 секунди.

Анастасія Меркушина на своєму етапі використала одразу п'ять додаткових патронів. На передачі естафети українка зберегла сьому позицію, однак відставання від Франції, яка повернулась на перше місце, склало майже півтори хвилини.

На останньому етапі Христина Дмитренко безпомилково пройшла «лежку», показавши найкращий результат за швидкострільністю, однак на «стійці» використала три додаткові патрони. Попри це, завдяки штрафним колам інших команд Дмитренко піднялась на п'яте місце на виході зі стрільбища. У підсумку Христина зберегла цю позицію до фінішу, Україна – п'ята у жіночій естафеті.

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Суспільне повідомляє, що перемогу у гонці, попри два кола штрафу, здобула збірна Франції. Чемпіонками світу в естафеті стали Жюстін Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Софі Шово і Жюлія Сімон.

Франція (2+11) 1:15:00.8 години

Швеція (1+12) +38.3

Німеччина (0+9) +1:14.2

Естонія (0+11) +1:40.1

Україна (0+10) +2:08.8

Польща (0+3) +2:14.6

Нагадаємо, що змагання серед чоловіків відбудеться у суботу, 17 лютого, о 17:30 за київським часом.