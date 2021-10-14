Свіжі Covid-дані в Україні: майже 19 тис. нових випадків та 14 млн щеплень

МОЗ наголошує, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані

4,6 тис. українців напередодні госпіталізували з коронавірусом

Українські медики з початку пандемії зробили понад 14 мільйонів щеплень проти Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

За добу 13 жовтня в Україні 164 387 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 85 922 людини, повністю імунізовані - 78 465 людей.

Також зафіксовано 18 881 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 748, медпрацівників – 368);

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4,6 тис. осіб;

летальних випадків – 412;

одужало – 7,6 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – майже 2,6 млн осіб;

одужало – 2,3 млн осіб;

летальних випадків – майже 56 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – 13,4 млн.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено майже 7,8 млн людей, з них отримали повністю імунізовані та отримали дві дози – 6,3 млн людей. Загалом проведено 14,1 млн щеплень.

МОЗ наголошує, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

Графіка: МОЗ

Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

Раніше стало відомо, яка область наступного тижня найімовірніше потрапить у «червону» зону.

Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.