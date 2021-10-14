Свіжі Covid-дані в Україні: майже 19 тис. нових випадків та 14 млн щеплень
МОЗ наголошує, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані
4,6 тис. українців напередодні госпіталізували з коронавірусом
Українські медики з початку пандемії зробили понад 14 мільйонів щеплень проти Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.
За добу 13 жовтня в Україні 164 387 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 85 922 людини, повністю імунізовані - 78 465 людей.
Також зафіксовано 18 881 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 748, медпрацівників – 368);
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4,6 тис. осіб;
- летальних випадків – 412;
- одужало – 7,6 тис. осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – майже 2,6 млн осіб;
- одужало – 2,3 млн осіб;
- летальних випадків – майже 56 тис.;
- проведено ПЛР-тестувань – 13,4 млн.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено майже 7,8 млн людей, з них отримали повністю імунізовані та отримали дві дози – 6,3 млн людей. Загалом проведено 14,1 млн щеплень.
МОЗ наголошує, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.
Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.
Раніше стало відомо, яка область наступного тижня найімовірніше потрапить у «червону» зону.
Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.
За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.