Паломництво хасидів до Умані. Прем'єр Ізраїлю звернеться до Зеленського

Точний час розмови між прем’єр-міністром Ізраїлю та президентом України ще узгоджується

Цього тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент України Володимир Зеленський планують провести телефонну розмову, щоб домовитися про майбутнє паломництво хасидів на Рош га-Шана до Умані. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на дипломатичні джерела.

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Рош га-Шана – юдейський Новий рік. Брацлавські хасиди – послідовники цадика (праведника) Нахмана Брацлавського, який був похований в Умані, прагнуть, за його заповітом, хоч раз у житті відсвяткувати Новий рік на його могилі. Цадик Нахман вважав основними складовими етики юдаїзму простий спосіб життя, самопожертву, відвертість, щирість, безпосередність у молитвах. І його послідовники відзначають Новий рік саме так: танцюють, галасують, веселяться і поводяться як діти. Причому тільки чоловіки, жінки залишаються вдома і в Умань не приїздять. Побічний ефект – кілька дуже неспокійних днів для жителів Умані, безлад і купи сміття, але містяни за ці дні встигають непогано заробити, здаючи хасидам в оренду житло за завищеними цінами. Цього року Рош-га-Шана відзначатимуть з 15 по 17 вересня. Хасидизм – містичне відгалуження юдаїзму, що виникло на території України у першій половині XVIII ст. як опозиція догматично-обрядовому формалізму і рабинській ортодоксії і поширилося Східною Європою. Нині більшість хасидів проживають у США, Ізраїлі, Великій Британії. Існує багато течій хасидизму, зокрема Любавичівський (Хабад), Брацлавський (саме ці хасиди масово їздять в Умань), Каролінський, Чорнобильський тощо.

За словами джерел, точний час дзвінка ще узгоджується.

Рішення щодо політики України щодо ізраїльських паломників очікувалося на вихідних, сказав український дипломат минулого тижня, але його прийнято не було.

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Очікується, що десятки тисяч паломників-хасидів здійснять щорічну подорож на свято Рош Ха-Шана.

Крім того, в Умані перед єврейським новим роком – Рош га-Шана впроваджують заборону продажу алкоголю та вводять контроль на пересування містом.

Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

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Також посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною. За його словами, країнам буде складно повернутися до угоди про безвіз, якщо її скасують.

До слова, у першій половині 2023 року понад дві тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.