Головна Країна Політика
search button user button menu button

Паломництво хасидів до Умані. Прем'єр Ізраїлю звернеться до Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Паломництво хасидів до Умані. Прем'єр Ізраїлю звернеться до Зеленського
Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху (ліворуч) та президент України Володимир Зеленський (праворуч)
фото з відкритих джерел

Точний час розмови між прем’єр-міністром Ізраїлю та президентом України ще узгоджується

Цього тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент України Володимир Зеленський планують провести телефонну розмову, щоб домовитися про майбутнє паломництво хасидів на Рош га-Шана до Умані. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на дипломатичні джерела.

Рош га-Шана – юдейський Новий рік. Брацлавські хасиди – послідовники цадика (праведника) Нахмана Брацлавського, який був похований в Умані, прагнуть, за його заповітом, хоч раз у житті відсвяткувати Новий рік на його могилі. Цадик Нахман вважав основними складовими етики юдаїзму простий спосіб життя, самопожертву, відвертість, щирість, безпосередність у молитвах. І його послідовники відзначають Новий рік саме так: танцюють, галасують, веселяться і поводяться як діти. Причому тільки чоловіки, жінки залишаються вдома і в Умань не приїздять. Побічний ефект – кілька дуже неспокійних днів для жителів Умані, безлад і купи сміття, але містяни за ці дні встигають непогано заробити, здаючи хасидам в оренду житло за завищеними цінами.

Цього року Рош-га-Шана відзначатимуть з 15 по 17 вересня.

Хасидизм – містичне відгалуження юдаїзму, що виникло на території України у першій половині XVIII ст. як опозиція догматично-обрядовому формалізму і рабинській ортодоксії і поширилося Східною Європою. Нині більшість хасидів проживають у США, Ізраїлі, Великій Британії. Існує багато течій хасидизму, зокрема Любавичівський (Хабад), Брацлавський (саме ці хасиди масово їздять в Умань), Каролінський, Чорнобильський тощо.

За словами джерел, точний час дзвінка ще узгоджується.

Рішення щодо політики України щодо ізраїльських паломників очікувалося на вихідних, сказав український дипломат минулого тижня, але його прийнято не було.

Очікується, що десятки тисяч паломників-хасидів здійснять щорічну подорож на свято Рош Ха-Шана.

Крім того, в Умані перед єврейським новим роком – Рош га-Шана впроваджують заборону продажу алкоголю та вводять контроль на пересування містом

Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

Також посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною. За його словами, країнам буде складно повернутися до угоди про безвіз, якщо її скасують.

До слова, у першій половині 2023 року понад дві тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.

Читайте також: Знущання буде взаємним. Український посол пояснює, чому Київ має зупинити безвіз з Ізраїлем
Теги: свято Володимир Зеленський хасиди Умань Ізраїль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа заявив, що відчуває величезну скорботу за улюбленою Україною
Папа Римський поділився заповітною мрією, вона пов’язана з Україною
6 серпня, 22:07
Вучич: «Якщо Україна визнає незалежність Косова, то втратить усе в один день»
Президент Сербії погрожує Україні через Косово
8 серпня, 22:07
Встановлення нового знаку на Зміїному: прикордонники поділилися ексклюзивними кадрами
Встановлення нового знаку на Зміїному: прикордонники поділилися ексклюзивними кадрами
13 серпня, 13:33
Усікновення глави Іоана Хрестителя святкуємо 30 серпня. Роз'яснення ПЦУ
Усікновення глави Іоана Хрестителя святкуємо 30 серпня. Роз'яснення ПЦУ
29 серпня, 23:11
За словами президента, Україна не мала достатньо засобів, щоб розпочинати активні дії
Зеленський пояснив, чому ЗСУ досі не почали активний контрнаступ
20 серпня, 21:35
Президент анонсував засідання Ставки
Будуть рішення, які дадуть змогу посилити наших воїнів – Зеленський
27 серпня, 20:11
Балкер Primus вийшов з акваторії Одеського порту 26 серпня
Після зупинки зернової угоди друге судно з Одеси досягло Румунії
27 серпня, 22:27
МЗС анонсувало розмову Зеленського та Ердогана
МЗС анонсувало розмову Зеленського та Ердогана
4 вересня, 19:55
Найбільше досягнення українців у сфері авіапромисловості – літак Ан-225 «Мрія»
День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки
26 серпня, 11:40

Політика

Ексмер Полтави потрапив до реєстру корупціонерів
Ексмер Полтави потрапив до реєстру корупціонерів
Паломництво хасидів до Умані. Прем'єр Ізраїлю звернеться до Зеленського
Паломництво хасидів до Умані. Прем'єр Ізраїлю звернеться до Зеленського
Нардеп Ар’єв пояснив, чому відмовився голосувати за нового міністра оборони
Нардеп Ар’єв пояснив, чому відмовився голосувати за нового міністра оборони
«Це нонсенс». Глава НАЗК прокоментував правки про відновлення е-декларування
«Це нонсенс». Глава НАЗК прокоментував правки про відновлення е-декларування
Рада призначила Кириленка головою Антимонопольного комітету
Рада призначила Кириленка головою Антимонопольного комітету
Блінкен вшанував пам'ять загиблих воїнів на Берковецькому кладовищі
Блінкен вшанував пам'ять загиблих воїнів на Берковецькому кладовищі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
У Києві прогриміли вибухи
56K
Путін готує собі велике свято на 2025 рік
35K
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
27K
Путін шокував новою антисемітською заявою про Україну. МЗС відреагувало (відео)
25K
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9689
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч

Новини

Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
Вчора, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Вчора, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Вчора, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту