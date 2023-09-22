22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні бажано не купувати і не їсти рибу

У День партизанської слави вшановують відважних українських патріотів, які відстоювали і продовжують відстоювати нашу свободу

Сьогодні, 22 вересня, Національний день партизанської слави України, День білого шоколаду та міжнародний день астрономії. Віряни вшановують пам'ять мученика Фоки і пророка Йони.

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Національний день партизанської слави України

Починаючи з 2001 року 22 вересня в Україні відзначається Національний день партизанської слави. Метою цього свята є вшанування пам’яті партизанів та підпільників, а також нагадування новітньому поколінню про їхній подвиг, який допоміг наблизити довгоочікувану перемогу в Другій Світовій війні.

У наш час живими залишилися лише одиниці ветеранів, що брали участь у звільненні батьківщини від німецьких загарбників. Тому дуже важливо встигнути висловити їм свою повагу за виявлену ними мужність в роки війни.

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Перші партизанські загони були створені вже восени 1941 року. Але розрізненість дій загонів призводила до розкриття сховищ, страт та жорстоких катувань з боку загарбників. Тільки з кінця 1942 року партизанський рух набув сили, а до закінчення окупації вже налічував близько 500 тисяч людей.

День білого шоколаду

22 вересня ласуни відзначають День білого шоколаду.

Вперше білий шоколад було виготовлено на початку 30-х років минулого сторіччя компанією Nestle. Таким чином виробники намагалися вирішити проблему використання надлишків масла какао. Майже 50 років продукт не мав популярності. Але у 80-х роках все змінилося і шанувальники шоколаду нарешті оцінили його ванільний смак.

Виробники наполягають на тому, що корисним є тільки справжній якісний шоколад, в якому міститься не менш ніж 20% масла какао, немає штучних замінників та підсилювачів смаку. Метою організаторів свята було бажання привернути увагу до цих корисних солодощів.

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Міжнародний день астрономії

Міжнародний день астрономії (International Astronomy Day) відзначається двічі протягом року: осінній та весняний. Для осінньої дати визначають суботу між серединою вересня та серединою жовтня, щоб припадала на першу чверть Місяця або близько до неї.

У 2023 році Осінній день астрономії відзначається 22 вересня.

Подія була вперше заснована в 1973 році Дугом Бергером, президентом Астрономічної асоціації Північної Каліфорнії. Мета заходу – заохотити людей дізнатися більше про астрономію та Всесвіт.

У цей день астрономічні організації та клуби по всьому світу організовують такі заходи, як вечірки з телескопом, лекції, майстер-класи та виставки, щоб залучити громадськість і підвищити обізнаність про астрономію. Це чудова можливість для людей будь-якого віку дослідити таємниці Всесвіту, дізнатися про останні відкриття в астрономії та оцінити красу нічного неба.

Яке сьогодні релігійне свято

22 вересня в церковному календарі – день пам’яті мученика Фоки і пророка Йони. За переказами Фока народився в місті Синопі і ще в юні роки вів доброчесне життя. В зріломі віці Фока став єпископом, проповідував християнство і навернув на шлях істини багатьох людей. В той час імператором був Траян, який проповідував язичництво, тому відбувалися гоніння за християнами. Фока був схоплений. Його змушували зректися віри, але єпископ залишався твердим в своїх переконаннях.

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Про пророка Йону відома цікава легенда. Якось він отримав від Господа видіння, в якому Той наказав йти до Ніневії, щоб передбачити загибель міста за його беззаконня. Однак Йона не послухався і замість цього пішов до Іспанії. Корабель, на якому плив чоловік, потрапив у страшну бурю. Моряки кинули жереб, щоб дізнатися, чиї гріхи накликали на них гнів Божий. Жереб вказав на Йону. Тому його викинули в море, щоб той спокутував провину. В морі Йону проковтнув кит, і чоловік провів в його череві три дні. Після цього Йона знову отримав видіння йти до Ніневії. І цього разу він послухався.

Що не можна робити в цей день

Не можна купувати і їсти рибу.

Краще не займатися тяжкою фізичною працею.

Не варто виходити з дому до світанку.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: чутно грім – взимку снігу не буде;

ввечері на небі світить місяць червоного кольору – чекайте на вітряну погоду;

яка погода цього дня, такою вона буде весь місяць;

якщо на березі все ще тримається жовте листя, зима прийде пізно;

ввечері тепліше, ніж удень – чекайте на штормовий вітер.

Святого Фоку наші предки вважали заступником від пожеж та усілякої негоди. Тому обов'язково молилися йому, щоб захистити свій будинок від вогню. Якщо йшли в ліс, то завжди остерігалися незнайомих чоловіків в капелюсі, вважалося, що ним може бути Лісовик, який принесе невдачі.

Пам’ятні дати 22 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 вересня:

1002 рік – засновують місто Хотин (Чернівецька область, Україна);

1307 рік – Королівська рада Франції ухвалює рішення про арешт усіх тамплієрів, що перебували на території держави;

1499 рік – Швейцарія здобуває незалежність від Священної Римської імперії;

1792 рік – цей день був оголошений першим днем французького революційного календаря;

1862 рік – президент США Авраам Лінкольн оголошує про звільнення негрів-рабів;

1908 рік – князівство Болгарія де-юре визнають незалежною державою;

1917 рік – Симон Петлюра виступає на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво;

1941 рік – в зайнятому нацистами Києві відновлюють діяльність Всеукраїнської православної церковної ради;

1955 рік – в Аргентині здійснюють військовий переворот, що валить уряд диктатора Хуана Перона;

1980 рік – починається ірано-іракська війна;

1993 рік – прем'єр-міністра України Леоніда Кучму відправляють у відставку;

2012 рік – в одному з ресторанів Преторії під час збройного пограбування, смертельно ранять Коррі Сандерс, ексчемпіона світу з боксу, який наступного дня помирає у лікарні;

Іменини

День ангела сьогодні Яким, Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон, Ганна.