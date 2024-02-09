Снігопад у столиці: комунальники застерегли водіїв та пішоходів

393 фахівці у складі 52 бригад із ручного прибирання обробляють зупинки громадського транспорту, сходи, вузькі тротуари, пішохідні переходи

У столиці, які сьогодні накрив сильний снігопад, триває протиожеледна обробка та розчистка доріг і тротуарів: задіяні 292 одиниці спецтехніки «Київавтодору». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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За інформацією комунальників, триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів протиожеледними засобами, а також прибирання доріг і тротуарів.

393 фахівці у складі 52 бригад із ручного прибирання обробляють зупинки громадського транспорту, сходи, вузькі тротуари, пішохідні переходи.

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Зелені зони прибирають 659 працівників та 62 одиниці техніки «зеленбудів». Двори та прибудинкові території обробляють протилежними матеріалами більше 3000 працівників керуючих компаній.

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 9 лютого, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий), мокрий сніг. Температура повітря вночі – 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла. «Просимо водіїв і пішоходів враховувати погодні умови та бути максимально обачними на дорогах», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей очікуються опади.

У п’ятницю в усіх областях, крім південних, очікується мокрий сніг та дощ. У Карпатах та на Закарпатті синоптики попереджають про значні опади. У північних областях на дорогах буде ожеледиця. Оголошено жовтний рівень небезпеки. На Київщині буде хмарно з проясненнями. Очікується мокрий сніг, вдень на півдні області з дощем. Вітер південно-східний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.