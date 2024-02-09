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Снігопад у столиці: комунальники застерегли водіїв та пішоходів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Снігопад у столиці: комунальники застерегли водіїв та пішоходів
9 лютого, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий), мокрий сніг
фото скріншот відео

393 фахівці у складі 52 бригад із ручного прибирання обробляють зупинки громадського транспорту, сходи, вузькі тротуари, пішохідні переходи

У столиці, які сьогодні накрив сильний снігопад, триває протиожеледна обробка та розчистка доріг і тротуарів: задіяні 292 одиниці спецтехніки «Київавтодору». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За інформацією комунальників, триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів протиожеледними засобами, а також прибирання доріг і тротуарів.

393 фахівці у складі 52 бригад із ручного прибирання обробляють зупинки громадського транспорту, сходи, вузькі тротуари, пішохідні переходи.

Зелені зони прибирають 659 працівників та 62 одиниці техніки «зеленбудів». Двори та прибудинкові території обробляють протилежними матеріалами більше 3000 працівників керуючих компаній.

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 9 лютого, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий), мокрий сніг. Температура повітря вночі – 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла. «Просимо водіїв і пішоходів враховувати погодні умови та бути максимально обачними на дорогах», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей очікуються опади.

У п’ятницю в усіх областях, крім південних, очікується мокрий сніг та дощ. У Карпатах та на Закарпатті синоптики попереджають про значні опади. У північних областях на дорогах буде ожеледиця. Оголошено жовтний рівень небезпеки. На Київщині буде хмарно з проясненнями. Очікується мокрий сніг, вдень на півдні області з дощем. Вітер південно-східний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Теги: погода снігопад негода водій

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