Тіньова мережа армії Ірану: США запровадили санкції проти компаній з ОАЕ і Маршаллових Островів

Група з 50 осіб і компаній у Гонконгу, ОАЕ і на Маршаллових Островах діяли як «розгалужена тіньова банківська мережа» для іранських військових

Мінфін США запровадив економічні санкції проти 50 осіб і компаній у Гонконгу, Об’єднаних Арабських Еміратах і на Маршаллових Островах, які діяли як «розгалужена тіньова банківська мережа» для іранської армії, пише The Washington Post.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявило, що юридичні та фізичні особи причетні до продажу іранської нафти, що допомогло іранським військовим та уряду отримати незаконний доступ до міжнародної фінансової системи.

Дохід йде на оплату зброї та фінансування проксі-груп, включаючи єменських хуситів, а також передачу безпілотників до Росії, які Москва використовує для бомбардування українських мирних жителів.

Під санкції потрапили:

Сейєд Мохаммад Мосаннаі Наджібі, ірано-турецький представник, що працює в сфері обміну валют,

27 компаній під прикриттям, підконтрольних Наджібі, розташованих у Гонконгу, Об’єднаних Арабських Еміратах і на Маршаллових Островах,

Тегеранське підприємство з обміну валюти та інші.

«США продовжуватимуть переслідувати тих, хто прагне фінансувати дестабілізуючу терористичну діяльність Ірану. Ми продовжуємо працювати з союзниками та партнерами, а також із світовою фінансовою індустрією, щоб підвищити пильність щодо руху коштів на підтримку тероризму», - прокоментував ситуацію Заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо.

Нагадаємо, росіяни очікують на різкий стрибок цін на техніку та електроніку.