Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Одна країна купує нафту у Росії з максимальною знижкою – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Одна країна купує нафту у Росії з максимальною знижкою – Reuters
Росія та Індія продовжують торгувати нафтою
фото із відкритих джерел

РФ продає Індії нафту з мінімальним дисконтом $3-$3,5 за барель

Росія збільшує доходи від нафти завдяки зростанню мережі судноплавства та торгівлі, а найбільшим клієнтом країни-агресора зараз є Індія. Про це пише Reuters, посилаючись на дані джерел у галузі та наводячи деякі подробиці ситуації на сировинному ринку.

Наразі російські експортери нафти беруть за свою енергосировину на ринку Індії більше грошей, ніж з моменту запровадження проти Росії стелі цін на нафту. Це один з видів санкцій, накладених на РФ через агресивну війну в Україні. 

Індія потребує чорного золота, а в торгівлі беруть участь все більше вантажовідправників і посередників, які послаблюють антиросійські санкції, пояснюють аналітики.

У публікації уточнюється, що від початку 2023 року нафту марки Urals РФ продає Індії з мінімальним дисконтом. За інформацією п'яти трейдерів і представників індійських НПЗ, у червні 2024 року російські експортери уклали угоди з продажу нафти марки Urals для низки нафтопереробних підприємств Індії зі знижкою від $3 до $3,5 за барель до еталонної марки Brent.

Таким чином агентство дійшло висновку, що РФ укладає угоди вище встановленої Заходом стелі цін, оскільки нафта марки Brent зараз котирується в межах $82 за барель, хоча кінцева ціна залежить від вартості фрахту (доставки танкером). Джерела стверджують, що беруть російську нафту в якомога більших обсягах, щоб менше витрачатися. Обслуговує все це величезний тіньовий флот, на який припадає 14,5% всього світового танкерного флоту.

За даними Lloyd's List Intelligence, російську, а також іранську підсанкційну нафту перевозять понад 630 танкерів, тоді як на початку війни «тіньовий флот» становив близько 300 суден. Трейдери пояснили, що спочатку стеля цін та інші обмеження призвели до нестачі суден, фрахт танкера в один бік у 2022 році часом сягав $20 млн. Зараз сукупні витрати на перевезення становлять від $5 до $5,5 млн, що дозволяє РФ заробляти ще більше грошей.

Моніторинг LSEG демонструє, що в 2024 році середня вартість нафти Urals у портах на Балтиці була на рівні $69,4 за барель за граничну ціну $60.

Нагадаємо, Росія продовжує успішно знаходити лазівки, щоб обійти санкції щодо постачання енергоносіїв. Так, Москва використовує великий альтернативний флот, залучаючи малопомітних на геополітичній карті союзників для транспортування підсанкційної нафти. Зокрема, країною, яка почала здійснювати перевезення російського чорного золота, став Габон. Як зазначає видання, флот цієї африканської держави виріс останнім часом у шість разів і має в своєму розпорядженні понад сотню танкерів.

Читайте також: Росія рахує збитки від експорту нафтопродуктів після ударів України по НПЗ
Теги: нафта росія санкції Індія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього тижня в Італії відбудеться саміт лідерів держав G7, де розглядатимуть долю заморожених активів РФ
Росія має заплатити за все. Як її змусити?
12 червня, 18:57
Поки Захід думає, що робити з РФ, українські війська продовжують захищати вільний світ від російської навали
Довга війна чи швидке придушення Росії. Що обере Захід?
5 червня, 19:00
Деякі західні компанії більше не відчувають, що змушені йти з країни-агресорки
Західні компанії передумали залишати Росію – Financial Times
29 травня, 09:03
Аналітики нагадують, що представники США знову підтвердили небажання Білого дому використовувати надану США зброю для ударів по військових цілях у Росії
ISW назвав рішення США, які підриває обороноздатність України
18 травня, 08:23
Обмеження діятимуть до 28 вересня
У Києві на чотири місяці буде обмежено рух двома вулицями
21 травня, 06:15
Іран має 142,1 кілограма урану, збагаченого до 60%
Іран продовжує збільшувати свої запаси урану – МАГАТЕ
28 травня, 03:35
Китай не хоче купувати у Росії газ за високими цінами
Китай поставив газовий ультиматум Росії – Financial Times
3 червня, 09:09
Триває 832-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 4 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
4 червня, 07:58
На думку деяких міністрів ЄС, потрібно обмежити пересування представників російських дипломатичних місій та членів їхніх сімей лише територією держави їхньої акредитації
Вісім країн ЄС закликали обмежити пересування російських дипломатів
13 червня, 14:39

Економіка

Данія починає боротьбу з тіньовим флотом РФ: це вдарить по фінансах Кремля – Reuters
Данія починає боротьбу з тіньовим флотом РФ: це вдарить по фінансах Кремля – Reuters
Одна країна купує нафту у Росії з максимальною знижкою – Reuters
Одна країна купує нафту у Росії з максимальною знижкою – Reuters
Білл Гейтс взявся за будівництво атомних електростанцій нового типу
Білл Гейтс взявся за будівництво атомних електростанцій нового типу
Росія обігнала США за поставками газу до Європи – Financial Times
Росія обігнала США за поставками газу до Європи – Financial Times
Росія вигадала, де взяти додаткові гроші на війну з Україною
Росія вигадала, де взяти додаткові гроші на війну з Україною
Президент Гани розповів, як Африка постраждала через російсько-українську війну
Президент Гани розповів, як Африка постраждала через російсько-українську війну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Полонений українець, чия історія вразила світ, виступив на Саміті миру
19K
Хто стане президентом РФ після Путіна – російський опозиціонер назвав прізвище
11K
Зеленський зробив заяву щодо мирних перемовин з РФ
8717
Громадянин Казахстану через вигуки «Слава Україні» опинився у СІЗО
7071
Швейцарія готується висилати біженців призовного віку? ЗМІ розповіли, що їх чекає
5877
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків

Новини

Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua