Одна країна купує нафту у Росії з максимальною знижкою – Reuters

РФ продає Індії нафту з мінімальним дисконтом $3-$3,5 за барель

Росія збільшує доходи від нафти завдяки зростанню мережі судноплавства та торгівлі, а найбільшим клієнтом країни-агресора зараз є Індія. Про це пише Reuters, посилаючись на дані джерел у галузі та наводячи деякі подробиці ситуації на сировинному ринку.

Наразі російські експортери нафти беруть за свою енергосировину на ринку Індії більше грошей, ніж з моменту запровадження проти Росії стелі цін на нафту. Це один з видів санкцій, накладених на РФ через агресивну війну в Україні.

Індія потребує чорного золота, а в торгівлі беруть участь все більше вантажовідправників і посередників, які послаблюють антиросійські санкції, пояснюють аналітики.

У публікації уточнюється, що від початку 2023 року нафту марки Urals РФ продає Індії з мінімальним дисконтом. За інформацією п'яти трейдерів і представників індійських НПЗ, у червні 2024 року російські експортери уклали угоди з продажу нафти марки Urals для низки нафтопереробних підприємств Індії зі знижкою від $3 до $3,5 за барель до еталонної марки Brent.

Таким чином агентство дійшло висновку, що РФ укладає угоди вище встановленої Заходом стелі цін, оскільки нафта марки Brent зараз котирується в межах $82 за барель, хоча кінцева ціна залежить від вартості фрахту (доставки танкером). Джерела стверджують, що беруть російську нафту в якомога більших обсягах, щоб менше витрачатися. Обслуговує все це величезний тіньовий флот, на який припадає 14,5% всього світового танкерного флоту.

За даними Lloyd's List Intelligence, російську, а також іранську підсанкційну нафту перевозять понад 630 танкерів, тоді як на початку війни «тіньовий флот» становив близько 300 суден. Трейдери пояснили, що спочатку стеля цін та інші обмеження призвели до нестачі суден, фрахт танкера в один бік у 2022 році часом сягав $20 млн. Зараз сукупні витрати на перевезення становлять від $5 до $5,5 млн, що дозволяє РФ заробляти ще більше грошей.

Моніторинг LSEG демонструє, що в 2024 році середня вартість нафти Urals у портах на Балтиці була на рівні $69,4 за барель за граничну ціну $60.

Нагадаємо, Росія продовжує успішно знаходити лазівки, щоб обійти санкції щодо постачання енергоносіїв. Так, Москва використовує великий альтернативний флот, залучаючи малопомітних на геополітичній карті союзників для транспортування підсанкційної нафти. Зокрема, країною, яка почала здійснювати перевезення російського чорного золота, став Габон. Як зазначає видання, флот цієї африканської держави виріс останнім часом у шість разів і має в своєму розпорядженні понад сотню танкерів.