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Названо країни, які профінансують кредит Україні з активів РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Названо країни, які профінансують кредит Україні з активів РФ
Джорджа Мелоні прокоментувала надання кредиту Україні
фото: Reuters

Україна отримає кредит на суму $50 млрд доларів з активів Росії

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що країни Європейського Союзу не фінансуватимуть кредит Україні на суму $50 млрд доларів з активів Росії. Про це повідомляє Rai News.

Мелоні зазначила, що кошти нададуть США, Канада, Велика Британія та можливо Японія.

«Зараз європейські країни не втручаються, тому що всі активи мобілізовані в Європі. Європа вже робить свій внесок, ухвалюючи механізм гарантій», – зауважила прем'єр-міністр Італії.

Нагадаємо, що європейські країни вже давно мали б прийняти рішення про передачу всіх заморожених активів Росії Україні, а не просто передавати прибутки чи податки з них. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив голова парламентського комітету з правової політики нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов.  На думку народного депутата, заморожені активи РФ у першу чергу мають спрямовуватися на оборону України, щоб запобігти ще більшим збиткам.

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Теги: росія США кредит Японія Канада війна Велика Британія Україна

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