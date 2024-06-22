Що не так із санкціями проти Росії

Росія страждає від санкції. Але недостатньо

Санкції повинні мати попереджувальний характер на перспективу, а не бити постфактум

Усі санкції мають бути застосовані вчасно. Інакше вони схожі на бомбу, яка вибухнула із затримкою на кілька років.

Відключення мосбіржі з біржовою інфраструктурою (депозитарій, кліринговий центр) від доларової глобальної системи два роки тому, викликало б паніку в РФ і обвал рубля.

Той самий «курс 200», який поки що є тільки в інтернет-мемах.

Але якщо ти даєш своєму супротивнику два роки на підготовку, то він підготується, якщо, звісно, не імбецил.

Перейде на інші валюти так званих «дружніх країн».

Протестує альтернативну платіжну систему СПФС, відпрацює банківські протоколи реагування, дедоларизує банківську систему і структуру заощаджень населення в бік рубля.

І тоді санкції рубануть по тих небагатьох спекулянтах, які досі сиділи на біржі в брокерських контрактах у доларах.

І замість «курсу 200» рубль зміцниться, а уряд РФ після таких санкцій прийме постанову про зниження для експортерів норми обов'язкового продажу експортної виручки з 80% до 60%.

Хоча, судячи з коментарів деяких наших експертів, рубль валиться і норму мали б збільшити до 100%.

Усе має бути вчасно, а санкції, тим більше.

Санкції повинні мати попереджувальний характер на перспективу, а не бити постфактум.