Янукович хоче повернути статус президента: суд відкрив нове провадження

Віктор Янукович вимагає визнати відсутність у Ради повноважень позбавляти звання президента у спосіб інший, окрім імпічменту

Рішення суду за позовом експрезидента-утікача може бути ухвалено практично у будь-який момент

Колишній президент-утікач Віктор Янукович подав до Окружного адмінсуду Києва ще один позов проти Верховної Ради. Вимагає визнати відсутність у парламенту повноважень позбавляти звання президента у спосіб інший, окрім імпічменту. Про це повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря у Telegram

За її словами, суд вже відкрив провадження у цій справі і призначив її розгляду у спрощеному порядку – без виклику сторін та проведення судового засідання.

«Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент», – пояснила Совгиря.

Наприкінці минулого року стало відомо, що суд відкрив справу «Янукович проти Верховної Ради». Він просить суд встановити відсутність у Ради повноважень на прийняття актів про самоусунення президента.

Раніше повідомлялося, що київський суд опинився на роздоріжжі через позов експрезидента-втікача.

Також представниця парламенту у Конституційному суді Ольга Совгиря заявиляла, що Віктор Янукович подав свій позов проти Верховної Ради не у той суд, що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову.

22 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень».

23 лютого парламент прийняв постанову «Про покладання на голову Верховної Ради України обов'язків Президента України згідно зі статтею 112 Конституції України».

Також Янукович домігся розгляду скарги проти України у ЄСПЛ. Раніше суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я.