«Ви сумуватимете за бензином по $4–5». Іран відреагував на оголошену Трампом морську блокаду

Ростислав Вонс
«Ви сумуватимете за бензином по $4–5». Іран відреагував на оголошену Трампом морську блокаду
США заявили, що розпочнуть блокаду суден, які прямують до Ірану та з нього
Голова уряду Ірану закликав «насолоджуватися нинішніми цінами на бензин»

Спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф прокоментував намір Сполучених Штатів заблокувати судна, які прямують до або з Ірану. Він заявив, що невдовзі ціни на бензин у США значно зростуть. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис іранського політика.

«Насолоджуйтесь нинішнім цінам на бензин. З огляду на так звану блокаду, незабаром ви будете з ностальгією згадувати бензин по $4–5», – написав він.

Галібаф також офіційно підтвердив, що переговорний процес зі США зайшов у глухий кут через глибоку кризу довіри до американських партнерів. За його словами, іранська сторона представила низку конструктивних пропозицій, проте історичний досвід завадив порозумінню.

«Через досвід двох попередніх воєн ми не маємо довіри до протилежної сторони. Вони зрештою не змогли завоювати довіру іранської делегації в цьому раунді переговорів», – наголосив політик.

Нагадаємо, американські військові заявили, що розпочнуть блокаду суден, які прямують до Ірану та з нього. Блокада набуде чинності 13 квітня о 10:00 за східним часом і поширюватиметься на всі судна, що входять до іранських портів або виходять із них.

Водночас Центральне командування зазначило, що не перешкоджатиме свободі судноплавства через Ормузьку протоку для суден, які не прямують до іранських портів.

Після оголошення Сполученими Штатами про блокування суден, які прямують до або з Ірану, нафтові танкери різко почали змінювати маршрути. Згідно з даними морських систем LSEG та Kpler, капітани суден намагаються випередити початок блокади суден, які прямують до Ірану та з нього.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді.

До слова, президент США Дональд Трамп окреслив ключовий критерій майбутніх домовленостей із Тегераном. За його словами, «справедлива угода» на 99% має складатися з повної відмови Ірану від ядерного озброєння. Трамп також припустив, що в країні вже фактично відбулася зміна режиму, хоча офіційно Вашингтон не висував такої вимоги.

