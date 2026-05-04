Зеленський назвав час Ч, коли Путін постане перед вибором: дипломатія чи розширення війни

Лариса Голуб
Зеленський закликав Європу до активної участі в переговорному форматі
Президент України виступив на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані

Цього літа російський диктатор Володимир Путін постане перед стратегічним вибором: йти на подальшу ескалацію чи погоджуватися на дипломатичне врегулювання. Україна та Європа мають спільно «дотиснути» Кремль до другого варіанту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані, інформує «Главком».

Глава держави підкреслив, що саме найближчі місяці стануть визначальними для подальшого ходу війни. За словами Зеленського, світова спільнота повинна створити умови, за яких агресор не зможе продовжувати бойові дії.

«Цьогорічне літо буде тим моментом, коли Путін буде вирішувати, що робити далі – розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. Ми повинні штовхати його у напрямку дипломатії», – заявив президент на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані.

Зеленський акцентував на тому, що будь-які домовленості щодо безпеки України не можуть відбуватися без безпосередньої участі європейських лідерів. 

«Ми перебуваємо в контакті з США, ми розуміємо їхнє бачення та позицію. Але було б добре виробити спільний голос Європи для розмови з росіянами», – додав Зеленський.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський провів розширені переговори з лідерами провідних держав та інституцій ЄС на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Зустріч, що пройшла у так званому «Вашингтонському форматі», була присвячена зміцненню оборонних та енергетичних спроможностей України перед наступною зимою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув на 8-ий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС). Захід проходить під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі» та зібрав лідерів 48 держав і урядів. Цей візит є історичним, адже це перший приїзд українського президента до Вірменії за останні 24 роки. Важливість цього візиту також у тому, що Вірменія – член військового союзу з РФ, і на її території є російська військова база.

Путін довірив ключову посаду в Повітряно-космічних силах генералу, який причетний до звірств у Бучі
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
