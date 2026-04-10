Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Росіяни скасували щорічний концерт на честь Пугачової у Москві

Юлія Відміцька
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Алла Пугачова виїхала з родиною з Росії за кордон на початку повномаштабного вторгнення в Україні
фото: РІА Новини

Росіяни бояться провокацій на концерті до дня народження Пугачової

У Москві скасували концерт, який щороку влаштовують фанати співачки Алли Пугачової. У РФ переймаються за безпеку громадян та називають Пугачову «червоною ганчіркою». Про це пише «Главком» із посиланням на Телеканал Дождь.

У день народження співачки Алли Пугачової 15 квітня в Росії вже п’ять років поспіль проводять захід на її честь. За словами продюсера проєкту Андрія Краснобаєва, цьогоріч концерт було скасовано через тиск із боку громадян.

А саме через заяви експрацівника російських спецслужб Віталія Бородіна, який заявляв, що цей захід необхідно скасувати з міркувань безпеки. Бородін також звернувся до прокуратури, аби посприяти скасуванню заходу. «Пугачова як червона ганчірка. Багато хто вимагає, щоб її прибрали скрізь і більше не показували. Тому до цього заходу потрібно підходити відповідально. Особи, які відповідають за концерт, зобов’язані усвідомлювати, що він може нашкодити – не дай Боже, якась провокація станеться, будуть наслідки. Ми переживаємо за безпеку громадян», – висловлювався росіянин.

Також Віталій Бородін заявляв, що Пугачову варто позбавити звання народної артистки РФ, а її пісні віддати російській співачці Віці Цигановій.

«У нас петиція була для того, щоби залишити її звання. За добу набрали 15 тисяч проти Пугачової. Ось народ обирав. Потім ми зупинили, бо 5 тисяч уже достатньо. Давайте запропонуємо, щоб ці пісні переспівали інші артисти, офіційно віддамо ці пісні. Чи не на фестивалі. У нас багато є гарних та шановних артистів. Я вважаю Олександра Маршала, Газманова, «Любе», Шаману можна віддати. З жінок – Віка Циганова. Віддати їй пісні – нехай вона співає», – заявляв пропагандист.

До слова, організатор концерту Андрій Краснобаєв, поки не знайшов альтернатив шоу.

Нагадаємо, російська співачка Алла Пугачова дала перше велике інтерв'ю після початку повномасштабної війни. В майже чотиригодинному відео 76-річна артистка, яка разом з чоловіком, гумористом Максимом Галкіним, підтримує Україну, розповіла про виїзд з РФ.

Також повідомлялося осійська співачка Алла Пугачова, яка у 2022 році публічно засудила повномасштабне вторгнення РФ в Україну, випустила одразу два нові треки про війну. Щоправда, про Україну в піснях не йдеться, але росіяни вважають, що принаймні одна з них пов’язана саме з війною в Україні. 

Теги: росія концерт Алла Пугачова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua