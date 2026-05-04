Ракет буде більше. Зеленський домовився з генсеком НАТО про поставки

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Зеленський узгодив із Рютте продовження постачання антибалістичних ракет
Йдеться про антибалістичні ракети та нові внески від партнерів

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо реалізації програми PURL та подальшої оборонної співпраці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі глави держави.

«Обговорили сьогодні з Марком Рютте реалізацію програми PURL і залучення нових внесків від партнерів. Важливо, що є підтвердження від Марка, що програма працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі», – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив на необхідності поглиблення взаємодії між Україною та країнами-членами НАТО, зокрема у сфері спільних оборонних проєктів і розвитку виробництва озброєння.

«Важливо поглиблювати оборонну співпрацю між Україною та членами НАТО, реалізувати спільні проєкти та працювати над спільним виробництвом», – додав він.

Президент також подякував партнерам за підтримку України у протистоянні російській агресії та окремо відзначив роль програми PURL у зміцненні протиповітряної оборони.

«Дякую за підтримку України та наших людей у боротьбі проти російської агресії. Вдячний за підтримку програми PURL, яка дає змогу захищатися від балістичних ударів Росії», – підкреслив Зеленський.

У понеділок, 4 травня, Володимир Зеленський прибув на восьмий саміт Європейської політичної спільноти, який проходить у Єревані під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі». Захід зібрав лідерів 48 держав і урядів. Візит українського президента до Вірменії став першим за останні 24 роки.

В Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою,під час яких сторони обговорили просування України до членства в Європейському Союзі. Президент також подякував Кошті за підтримку України та за його роль у розблокуванні фінансового пакету допомоги обсягом €90 млрд.

У межах саміту глава держави також провів низку двосторонніх переговорів. Зокрема, під час зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском сторони обговорили стратегію досягнення справедливого миру, підготовку до відновлення України та подальшу європейську інтеграцію. Окрім цього, Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, з яким домовився про координацію зусиль і обмін досвідом у процесі євроінтеграції.

