Ракет буде більше. Зеленський домовився з генсеком НАТО про поставки

Йдеться про антибалістичні ракети та нові внески від партнерів

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо реалізації програми PURL та подальшої оборонної співпраці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі глави держави.

«Обговорили сьогодні з Марком Рютте реалізацію програми PURL і залучення нових внесків від партнерів. Важливо, що є підтвердження від Марка, що програма працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі», – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив на необхідності поглиблення взаємодії між Україною та країнами-членами НАТО, зокрема у сфері спільних оборонних проєктів і розвитку виробництва озброєння.

«Важливо поглиблювати оборонну співпрацю між Україною та членами НАТО, реалізувати спільні проєкти та працювати над спільним виробництвом», – додав він.

Президент також подякував партнерам за підтримку України у протистоянні російській агресії та окремо відзначив роль програми PURL у зміцненні протиповітряної оборони.

«Дякую за підтримку України та наших людей у боротьбі проти російської агресії. Вдячний за підтримку програми PURL, яка дає змогу захищатися від балістичних ударів Росії», – підкреслив Зеленський.

У понеділок, 4 травня, Володимир Зеленський прибув на восьмий саміт Європейської політичної спільноти, який проходить у Єревані під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі». Захід зібрав лідерів 48 держав і урядів. Візит українського президента до Вірменії став першим за останні 24 роки.

В Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою,під час яких сторони обговорили просування України до членства в Європейському Союзі. Президент також подякував Кошті за підтримку України та за його роль у розблокуванні фінансового пакету допомоги обсягом €90 млрд.

У межах саміту глава держави також провів низку двосторонніх переговорів. Зокрема, під час зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском сторони обговорили стратегію досягнення справедливого миру, підготовку до відновлення України та подальшу європейську інтеграцію. Окрім цього, Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, з яким домовився про координацію зусиль і обмін досвідом у процесі євроінтеграції.