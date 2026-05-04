Ракет буде більше. Зеленський домовився з генсеком НАТО про поставки
Йдеться про антибалістичні ракети та нові внески від партнерів
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо реалізації програми PURL та подальшої оборонної співпраці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі глави держави.
Зеленський у Єревані обговорив з Марком Рютте реалізацію програми PURL і залучення нових внесків від партнерів
Є підтвердження від генсека НАТО, що програма працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі.
«Обговорили сьогодні з Марком Рютте реалізацію програми PURL і залучення нових внесків від партнерів. Важливо, що є підтвердження від Марка, що програма працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі», – зазначив Зеленський.
Глава держави наголосив на необхідності поглиблення взаємодії між Україною та країнами-членами НАТО, зокрема у сфері спільних оборонних проєктів і розвитку виробництва озброєння.
«Важливо поглиблювати оборонну співпрацю між Україною та членами НАТО, реалізувати спільні проєкти та працювати над спільним виробництвом», – додав він.
Президент також подякував партнерам за підтримку України у протистоянні російській агресії та окремо відзначив роль програми PURL у зміцненні протиповітряної оборони.
«Дякую за підтримку України та наших людей у боротьбі проти російської агресії. Вдячний за підтримку програми PURL, яка дає змогу захищатися від балістичних ударів Росії», – підкреслив Зеленський.
У понеділок, 4 травня, Володимир Зеленський прибув на восьмий саміт Європейської політичної спільноти, який проходить у Єревані під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі». Захід зібрав лідерів 48 держав і урядів. Візит українського президента до Вірменії став першим за останні 24 роки.
В Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою,під час яких сторони обговорили просування України до членства в Європейському Союзі. Президент також подякував Кошті за підтримку України та за його роль у розблокуванні фінансового пакету допомоги обсягом €90 млрд.
У межах саміту глава держави також провів низку двосторонніх переговорів. Зокрема, під час зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском сторони обговорили стратегію досягнення справедливого миру, підготовку до відновлення України та подальшу європейську інтеграцію. Окрім цього, Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, з яким домовився про координацію зусиль і обмін досвідом у процесі євроінтеграції.
