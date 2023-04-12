Трамп публічно обізвав Макрона

Колишній президент США знову відзначився суперечливими висловами в сторону лідерів інших країн

Експрезидент США Дональд Трамп назвав президента Франції Еммануеля Макрона «ж*полизом» через те, що той, на його думку, підлещувався перед Сі Цзіньпіном. А от головою КНР він відверто захоплюється. Таку заяву політик зробив в інтерв'ю, цитати з якого наводить видання Poltico.

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Увечері в середу Дональд Трамп звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона в підступності до Китаю.

«Цей божевільний світ вибухає, і Сполучені Штати абсолютно не мають права голосу», – сказав Трамп у коментарі для Fox News.

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«І Макрон, який є моїм другом, закінчує тим, що цілує д*пу [Сі] в Китаї. Я сказав, невже Франція тепер збирається до Китаю?», – сказав Трамп, чиї стосунки з Макроном поступово зіпсувалися під час його перебування на посаді.

Такі думки Трамп озвучив через те, що президент Франції запропонував Європі не втягуватися в конфронтацію США і Китаю через Тайвань. Про це він сказав в інтерв’ю Poltico під час його офіційного візиту до Китаю. «Великий ризик», з яким стикається Європа, заявив Макрон, полягає в тому, що вона «опиняється в кризі, яка не є нашою, і що заважає їй будувати свою стратегічну автономію».

Такі коментарі Макрона були неоднозначно сприйняті по той бік Атлантики. У США, республіканський голова спеціального комітету Палати представників Комуністичної партії Китаю Майк Галлахер, назвав такі заклики Макрона «ганебними». За словами речника Ради національної безпеки Джона Кірбі, Білий дім лише сказав, що він «зосереджений на співпраці та координації зусиль, які ми маємо з Францією».

Не зважаючи на різкі слова щодо візиту Макрона до Китаю, Трамп, який неодноразово хвалився своїми чудовими стосунками з президентом Китаю, коли був на посаді, продовжив відверто вихваляти Сі Цзіньпіна у своєму інтерв’ю та підлабузнюватись до нього.

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«Президент Сі – геніальна людина: якби ви обійшли весь Голлівуд у пошуках когось на роль президента Сі, ви б не змогли знайти кращого», – сказав Трамп.

«Немає нікого такого ж: зовнішній вигляд, мізки, все це», – додав він, описуючи Сі як людину, яка «надзвичайно розумна».

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