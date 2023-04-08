Миротворець за чужий рахунок. Що потрібно нагадати президенту Бразилії

Лідерів, які пропонують територіальні поступки, треба тикати носом в історію їхніх власних країн

Президент Бразилії запропонував заради миру віддати Росії окупований Крим. Що ж, такі «миротворці» за понад 400 днів російської агресії вже не раз вигулькували. Бути «миротворцем» за чужий кошт, ні за що ні перед ким не відповідаючи, і мати можливість і далі безтурботно вести свій бізнес? Чому б ні? Адже це «чужа» війна, яка до того ж заважає бізнесу.

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Пояснювати щось таким діячам марно. Якщо не дійшло за понад 400 днів, якщо вони досі називають війну конфліктом, якщо звертаються до агресора і жертви агресії як до сторін цього «конфлікту» – це цинізм. Що ж, у політиці цинізм – річ доволі звична.

Звісно, стикаючись з такими «доброзичливцями», кожного разу слід пам'ятати, з ким маєш справу.

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Скажімо, саме під час урядування Лули да Сілви (перші два президентські терміни якого тривали з 1 січня 2003 до 1 січня 2011 року) на Санкт-Петербурзькому економічному форумі 2006 року було засновано БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай), згодом, після приєднання ПАР, перетворене на БРІКС.

Не можна забувати й подробиці біографії Лули да Сілви, представника найбідніших верств, профспілкового лідера, а згодом лівого політика. На звинуваченнях у корупції та 580 днях, проведених у тюрмі, як і на подальшому скасуванні звинувачень, я не зосереджувався б: такі звинувачення на адресу попередників могли б стати сюжетом сотень латиноамериканських серіалів.

Нормальною людською логікою Лулу да Сілву не проб'єш. То, може, спробувати нагадати бразильському президенту – через посла України там, посла Бразилії тут чи в якийсь інший спосіб – одну давню сторінку історії його власної країни.

Адже Лула да Сілва не може не знати, що в 1824 існувала невизнана ніким так звана Екваторіальна Конфедерація – сепаратистський рух на північному сході Бразилії, що охопив спочатку два, а згодом п'ять штатів, які не хотіли підпорядковуватися центральному уряду.

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Зрештою сепаратисти були розбиті, відірвати частину бразильських територій їм не вдалося.

Чому б не запропонувати Лулі да Сілві відмовитися від суверенітету над цими територіями і надати їм незалежність? Нехай би після цього надавав свої пропозиції Україні.