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Сі Цзіньпін схиляє Макрона «дружити» проти США – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сі Цзіньпін схиляє Макрона «дружити» проти США – Reuters
Аналітики зазначають, що Пекін вважає Францію одним з імовірних союзників у Європі
фото з відкритих джерел

У США дипломатичні відносини Китаю з Францією сприймаються зі скепсисом

Голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном схиляв його до «протистояння» із США. Про це повідомляє Reuters.

Аналітики зазначають, що Пекін вважає Францію одним з імовірних союзників у Європі, і Макрону влаштували «розкішний прийом». Про це також свідчить менша увага Китаю до візиту голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка прибула разом із Макроно.

На думку аналітика з Rhodium Group Ноа Баркіна, головна мета Китаю полягає в тому, щоб запобігти зближенню Європи зі Сполученими Штатами. «У цьому сенсі Макрон є, мабуть, найважливішим партнером Пекіна в Європі», – сказав він.

Зазначається, що Макрон не досягнув під час візиту до Китаю своєї мети – Сі не змінив свою риторику щодо війни в Україні та підтримки Росії.

Згідно з даними Reuters, у США дипломатичні відносини Китаю з Францією сприймаються зі скепсисом. Джерела видання зазначають, що Вашингтон поки що зайняв «вичікувальну позицію».

Нагадаємо, також голова КНР Сі Цзіньпін  на тристоронніх переговорах із президентом Франції Еммануелем Макроном та головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що співпраця з Європейським союзом – один із пріоритетів політики Китаю. 

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Теги: Вашингтон Сі Цзіньпін Франція Китай Еммануель Макрон

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