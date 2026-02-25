Звернення Трампа до нації. Конгресмена Гріна вигнали за плакат з критикою президента США

Ел Грін є затятим противником американського лідера

Через кілька хвилин після початку виступу президента США Дональда Трампа з щорічним посланням до Конгресу, конгресмен Ел Грін було виведено із зали Палати представників. Причиною цьому став плакат із написом «Чорношкірі люди не мавпи!». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Я хотів, щоб президент це побачив, і він це побачив, і я сказав йому, що чорношкірі люди не мавпи, і що те, що він зробив, було расистським, і він це знає. Але іноді ми мусимо публічно дати йому знати, що ми це знаємо», – сказав 78-річний демократ після того, як його вивели із зали.

Ел Грін з плакатом «Чорношкірі люди не мавпи!» фото: Reuters

Грін є затятим противником Трампа і відомий своїми неодноразовими спробами імпічменту президента, а також тим, що раніше перервав одну з промов Трампа в Капітолії США.

Як пише CNN, лідери демократів у Палаті представників висунули своїм союзникам зберігати тишу в залі Палати представників або взагалі пропустити промову Трампа. Водночас Ел Грін не погодився на пропозицію.

«У якийсь момент не можна дозволяти расизму продовжуватися. Якщо ви його терпите, ви сприяєте його поширенню. Я відмовляюся терпіти расизм. Президент повинен знати, що чорношкірі люди не мавпи, і він мав би вибачитися за те, що зробив», – пояснив Ел Грін.

Зазначається, що Гріна вигнали із зали за порушення правил пристойності, тримаючи плакат, але неназваного «співробітника», який нібито опублікував расистське відео, на якому Обами зображено мавпами, на акаунті президента в соціальних мережах не було звільнено.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп опинився в центрі гучного скандалу через публікацію в його соцмережах відеоролика, де колишній президент Барак Обама та його дружина Мішель зображені в образах мавп. Попри хвилю обурення та вимоги соратників по партії, Трамп відмовився просити вибачення, переклавши відповідальність за інцидент на підлеглого.