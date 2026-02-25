Головна Світ Політика
search button user button menu button

Звернення Трампа до нації. Конгресмена Гріна вигнали за плакат з критикою президента США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Звернення Трампа до нації. Конгресмена Гріна вигнали за плакат з критикою президента США
Конгресмен від Техасу Ел Грін тримав плакат із написом «Чорношкірі люди не мавпи!»
фото: The New York Times

Ел Грін є затятим противником американського лідера

Через кілька хвилин після початку виступу президента США Дональда Трампа з щорічним посланням до Конгресу, конгресмен Ел Грін було виведено із зали Палати представників. Причиною цьому став плакат із написом «Чорношкірі люди не мавпи!». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Я хотів, щоб президент це побачив, і він це побачив, і я сказав йому, що чорношкірі люди не мавпи, і що те, що він зробив, було расистським, і він це знає. Але іноді ми мусимо публічно дати йому знати, що ми це знаємо», – сказав 78-річний демократ після того, як його вивели із зали.

Ел Грін з плакатом «Чорношкірі люди не мавпи!»
Ел Грін з плакатом «Чорношкірі люди не мавпи!»
фото: Reuters

Грін є затятим противником Трампа і відомий своїми неодноразовими спробами імпічменту президента, а також тим, що раніше перервав одну з промов Трампа в Капітолії США.

Як пише CNN, лідери демократів у Палаті представників висунули своїм союзникам зберігати тишу в залі Палати представників або взагалі пропустити промову Трампа. Водночас Ел Грін не погодився на пропозицію.

«У якийсь момент не можна дозволяти расизму продовжуватися. Якщо ви його терпите, ви сприяєте його поширенню. Я відмовляюся терпіти расизм. Президент повинен знати, що чорношкірі люди не мавпи, і він мав би вибачитися за те, що зробив», – пояснив Ел Грін.

Зазначається, що Гріна вигнали із зали за порушення правил пристойності, тримаючи плакат, але неназваного «співробітника», який нібито опублікував расистське відео, на якому Обами зображено мавпами, на акаунті президента в соціальних мережах не було звільнено.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп опинився в центрі гучного скандалу через публікацію в його соцмережах відеоролика, де колишній президент Барак Обама та його дружина Мішель зображені в образах мавп. Попри хвилю обурення та вимоги соратників по партії, Трамп відмовився просити вибачення, переклавши відповідальність за інцидент на підлеглого.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп расизм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна, як ключ до майбутнього світу: імперії чи деімперіалізація
Україна, як ключ до майбутнього світу: імперії чи деімперіалізація
5 лютого, 16:29
Європейські лідери стурбовані непередбачуваністю президента США
Фіцо після зустрічі з Трампом заявив, що стурбований його «психологічним станом» – ЗМІ
28 сiчня, 09:37
Єврокомісар з питань енергетики пояснив, що наміри Трампа щодо найбільшого острова світу стали «тривожним сигналом» для ЄС
ЄС вирішив скоротити залежність від американського газу через заяви про Гренландію
29 сiчня, 09:47
Окрема увага журналістів прикута до фрагментів, у яких у зв’язку з Трампом згадуються молоді жінки або дівчат
Мін’юст США оприлюднив понад 3 млн сторінок у справі Епштейна
30 сiчня, 23:33
Чергова тристороння зустріч відбудеться в Об’єднаних Арабських Еміратах
Віткофф візьме участь у наступних переговорах України та РФ в Абу-Дабі – Axios
2 лютого, 15:49
Молитовний сніданок з Трампом. Українська журналістка розказала, чим годували
Молитовний сніданок з Трампом. Українська журналістка розказала, чим годували
6 лютого, 03:49
Епштейн фінансував персональні тести та вивчав можливості редагування генів для уповільнення старіння
CNN: Файли Епштейна показують, що фінансист намагався досягти безсмертя
7 лютого, 07:32
Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ
Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ
14 лютого, 05:29
Армія США продовжить реагувати на загрози з боку ІДІЛ
США повністю виводять війська із Сирії – WSJ
19 лютого, 16:24

Політика

Трамп виголосив найдовшу в історії промову перед Конгресом: головні заяви
Трамп виголосив найдовшу в історії промову перед Конгресом: головні заяви
Трамп встановив новий рекорд під час виступу перед Конгресом
Трамп встановив новий рекорд під час виступу перед Конгресом
Іран створює ракети, які можуть досягти США – Трамп
Іран створює ракети, які можуть досягти США – Трамп
Глава Білого дому розповів, скільки нафти Сполучені Штати отримали від Венесуели
Глава Білого дому розповів, скільки нафти Сполучені Штати отримали від Венесуели
Звернення Трампа до нації. Конгресмена Гріна вигнали за плакат з критикою президента США
Звернення Трампа до нації. Конгресмена Гріна вигнали за плакат з критикою президента США
Трамп оголосив «війну з шахрайством» у США
Трамп оголосив «війну з шахрайством» у США

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua