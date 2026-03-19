Українська делегація вирушила до США на перемовини: президент повідомив деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами українського лідера, наступна зустріч у межах мирних переговорів відбудеться 21 березня
фото: Офіс президента

Президент: «Переговорна пауза була, час її завершувати»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські переговорники прямують до Сполучених Штатів. У суботу, 21 березня, там запланована зустріч. Про це повідомляє «Главком» з посилання на вечірнє звернення глави держави.

«Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні ми детально говорили щодо перемовин і з Умєровим, і з Кирилом Будановим, і з Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь Сергій Кислиця. Наш пріоритет – зробити все для можливості достойного миру», – розповів він.

Зеленський також повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров відвідав країни на Близькому Сході. За словами президента, Україна може найближчим часом укласти нові безпекові домовленості.

«Є конкретні речі, якими вони можуть підтримати нашу країну, підтримати наш захист – передусім це ППО, – і є те, у чому ми можемо підтримати їх і вже підтримуємо. Українські групи експертів для захисту від "шахедів" уже у відповідних країнах, щоденно є доповіді по їхньому виконанню завдань», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський поділився «поганим передчуттям» щодо перемовин із РФ, пояснивши це тим, що увага США частково перемикнулася на ситуацію в Ірані.

До слова, голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз має бути готовим у майбутньому взяти на себе більшу роль у переговорах із Росією щодо завершення війни проти України. За його словами, наразі Європейський Союз підтримує дипломатичні зусилля, які очолює президент США Дональд Трамп, і не зацікавлений у їхньому перериванні.

Теги: Рустем Умєров перемир'я переговори Володимир Зеленський

