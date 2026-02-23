Bloomberg: Судове рішення щодо мит Трампа перекроїло світовий ринок

Китай, Індія та Бразилія є серед країн, де мита на поставки до США знизилися після того, як Верховний суд скасував надзвичайні мита, запроваджені Трампом

Рішення Верховного суду США від 20 лютого 2026 року, яке визнало незаконними «надзвичайні» мита Дональда Трампа, несподівано перетворило головних опонентів американської торгової політики на головних вигодоодержувачів. Хоча адміністрація Трампа миттєво спробувала відновити контроль, запровадивши нову 15% ставку за іншим законом, економічний ландшафт уже зазнав кардинальних змін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Китай, Індія та Бразилія опинилися серед тих, хто виграв найбільше. За розрахунками Bloomberg, навіть із урахуванням нових 15% зборів, середня ефективна тарифна ставка впаде до 12% – це найнижчий показник з моменту «Дня визволення» у квітні минулого року.

Для Китаю ситуація покращилася суттєво: після скасування судом додаткового 10% мита на фентаніл та інших надзвичайних зборів, середні мита на китайські товари знизяться з 32% до 24%. Аналітики Morgan Stanley зазначають, що «пік невизначеності минув», а середньозважена ставка для всього Азійського регіону впаде з 20% до 17%.

У той час як суперники США святкують, близькі партнери Вашингтона опинилися у скрутному становищі. Велика Британія та Австралія, які раніше домовилися про пільгову 10% ставку в межах «взаємної» системи Трампа, тепер змушені сплачувати загальні 15%. Це ставить їх у гірші умови, ніж вони мали до судового рішення. Також свою конкурентну перевагу втратила Японія, яка раніше мала ексклюзивну ставку на рівні 15%, що тепер стала базовою для всіх.

Канада та Мексика також отримали короткострокову перевагу. Скасування судом спеціальних «фентанілових» мит знімає з них значний податковий тягар. Якщо адміністрація збереже чинність винятків у межах угоди USMCA, ці країни опиняться у найбільш вигідному становищі на американському ринку.

Адміністрація Трампа не збирається здаватися. Торговий представник США Джеймісон Грір уже заявив, що Вашингтон тиснутиме на ЄС, Японію та Китай, щоб ті дотримувалися взятих раніше зобов'язань щодо закупівель американських товарів. Очікується, що Трамп невдовзі відвідає Пекін для зустрічі з Сі Цзіньпіном, намагаючись зберегти дію торговельного «перемир'я».

Економісти Goldman Sachs прогнозують, що в найближчі місяці обсяги імпорту з країн, де тарифи знизилися, різко зростуть. Однак це полегшення може бути тимчасовим: Білий дім уже готує нові галузеві мита, щоб відновити свій протекціоністський режим у більш юридично стійкій формі.

Нагадаємо, Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними мита, які запровадив своїми указами президент Дональд Трамп. Згідно з рішенням, мита перевищують повноваження, надані президенту Конгресом згідно із законом 1977 року.

Ідеться про Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, відомий як IEEPA. Цей закон дозволяє президенту регулювати торгівлю під час надзвичайних ситуацій у країні, спричинених іноземними загрозами.

До слова, новий звіт Федерального резервного банку Нью-Йорка підтвердив прогнози економістів: основний фінансовий тягар від торговельних мит Дональда Трампа лягає не на іноземних експортерів, а на американський бізнес та споживачів. Саме вони сплатили майже 90% усіх імпортних зборів за 2025 рік.