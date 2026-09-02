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«Нова пошта» вийшла на ринок Канади: названо вартість доставки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Нова пошта» вийшла на ринок Канади: названо вартість доставки
фото: «Нова пошта»

Доставка між Україною та Канадою займатиме від п'яти днів

Компанія «Нова пошта» вийшла на ринок Канади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Nova Post вийшла на ринок Канади і стала 18-ю країною міжнародної мережі! Відтепер відправляти та отримувати документи й посилки до 30 кг між Україною та Канадою ще простіше», – йдеться у повідомленні.

Компанія зауважила, що доставка між Україною та Канадою займатиме від п'яти днів. Клієнти можуть оформити міжнародне відправлення з Канади онлайн через сайт або мобільний застосунок Nova Post і передати посилку до найближчого з 1100 партнерських пунктів UPS store або кур'єру.

Вартість доставки з Канади в Україну:

  • документи та посилки до 1 кг – CAD 37 (близько 1182 грн);
  • посилки до 2 кг – CAD 47 (біля 1501 грн);
  • посилки до 10 кг – CAD 99 (3163 грн);
  • посилки до 30 кг – CAD 215 (6868 грн).

«А ще товари з України можна відправляти до Канади без ввізного мита завдяки угоді про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA). Для більшості відправлень сплачується лише HST, а посилки вартістю до 20 CAD (625 грн) взагалі не оподатковуються», – додається у заяві.

До слова, «Нова пошта» змінює підхід до розподілу посилок через російські удари по логістичній інфраструктурі. Компанія планує відмовлятися від надмірної концентрації відправлень у великих сортувальних центрах і розподіляти їх між відділеннями. 

Теги: Канада Нова пошта

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