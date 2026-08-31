Трамп руйнує імідж США, але світ не поспішає в обійми Китаю: аналіз Bloomberg

Через політику Трампа, у традиційних союзниках США, лідер Китаю Сі Цзіньпін викликає більше довіри, ніж американський президент

Дії президента США Дональда Трампа – від запровадження торговельних тарифів і пропозицій щодо анексії Гренландії до ізоляціоністської риторики – завдають відчутного удару по репутації Америки у світі. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно з дослідженням Pew Research Center, рейтинг привабливості Китаю виявився вищим за американський у 25 з 36 опитаних країн. Навіть у традиційних союзниках США – Великій Британії, Канаді, Франції та Австралії – лідер Китаю Сі Цзіньпін викликає більше довіри, ніж Трамп.

Втім, попри зростання негативу щодо Вашингтона, черги з охочих вступити у стратегічний союз із Пекіном немає. Більшість середніх держав обирають шлях хеджування та «узгодженої диверсифікації» – зміцнення власної автономії та розвитку зв'язків з іншими партнерами без розриву фундаментальних взаємин із Заходом.

Чому світ утримується від повороту до Пекіна?

Країни, що межують із Китаєм (Японія, Південна Корея, Індія, Філіппіни), досі оцінюють США суттєво позитивніше за КНР. Для них американська військова присутність залишається єдиним надійним запобіжником проти територіальних зазіхань Пекіна.

Незважаючи на проблеми всередині США, американська система залишається прозорою та передбачуваною у своїх дебатах. Натомість китайська владна система сприймається як «чорна скринька», що стримує довіру до Пекіна.

Країни прагнуть зберегти доступ до західних ринків капіталу, передових технологій та безпекових блоків, побоюючись надмірної залежності від промислової машини КНР.

Показником меж китайського впливу є політика Індії. Після конфлікту з Пакистаном у травні 2025 року та подальшого запровадження Трампом високих тарифів проти Нью-Делі за закупівлю російської нафти, індійський прем'єр Нарендра Моді демонстративно активізував контакти з Пекіном і Москвою, взявши участь у саміті БРІКС.

Однак в уряді Індії це описують не як зміну орієнтирів, а як розширення власної автономії. На тлі напруженості з Вашингтоном Нью-Делі оперативно уклав нові торговельні та безпекові угоди з ЄС, Великою Британією, Новою Зеландією, Австралією та Японією. США все ще сприймаються в Індії як безальтернативний довгостроковий партнер, а нинішнє тертя розглядається як тимчасове відхилення від норми.

Схожу модель демонструє Європа. Президент Франції Еммануель Макрон закликає до самостійності ЄС в обороні та критикує «новий колоніалізм» Трампа (зокрема у контексті ситуації навколо Гренландії), що нагадує політику Шарля де Голля 1960-х років. Проте Франція не планує залишати НАТО, а в економічному плані лише жорсткіше виступає проти агресивної торговельної експансії Китаю.

Традиційні об'єднання – НАТО, G7 – зберігають свою міцність. Водночас формуються нові блоки на базі західних стандартів, такі як розширені альянси з видобутку критичної сировини чи Pax Silica у сфері штучного інтелекту. Суттєвий дефіцит довіри до Пекіна змушує більшість країн триматися західного безпекового та економічного каркасу, навіть під час криз у відносинах із Вашингтоном.

Нагадаємо, танення арктичного льоду відкрило нові торговельні маршрути між Атлантичним і Тихим океанами та загострило боротьбу держав за вплив у регіоні. Китай уже отримав перевагу в цих перегонах завдяки розвитку власного судноплавства та співпраці з Росією.