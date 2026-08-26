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Канада запровадила мита на американські товари

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Канада запровадила мита на американські товари
Канада та США не досягли угод щодо мит
фото: Evelyn Hockstein

Канада заявила, що введені мита допоможуть захистити працівників та виробників, які постраждали від нових тарифів Трампа

Уряд Канади оголосив про запровадження дзеркальних мит у розмірі до 50% на сотні найменувань товарів зі США загальною вартістю близько $20 млрд на рік. Це рішення стало відповіддю на зрив торговельних переговорів у Вашингтоні та посилення тарифного тиску з боку адміністрації Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Оновлені правила набувають чинності 8 вересня і передбачають тарифи на рівні 15%, 25% та 50% приблизно для 700 категорій продукції.

Ключові деталі канадських санкцій у відповідь:

  • подвоєння тарифних ставок на американський метал до 50% стало наймасштабнішим заходом. Обмеження охоплюють продукцію від побутової фольги до залізничних локомотивів і конструкцій мостів;
  • мита зачеплять велику побутову техніку (посудомийні й пральні машини, плити), електроніку, смартфони, одяг, морепродукти, рибу та молочну продукцію;
  • Канада залишає мито на рівні 25% для американських авто, зберігаючи пільговий режим для виробників, які складають машини на її території.

«Ми розуміємо, що це рішення підвищить витрати та обмежить вибір для канадців, але мета уряду – захистити наших виробників та зрівняти втрати за принципом «долар за долар»», – заявив прем'єр-міністр Марк Карні.

Міністерка торгівлі Мелані Жолі підкреслила, що список товарів формувався з урахуванням американських штатів, які є електоральною базою Дональда Трампа. Водночас канадський уряд анонсував програми підтримки власного бізнесу – зокрема безвідсоткові позики для підприємств, виплати за якими відстрочено до закінчення каденції чинного президента США.

Раніше повідомлялося, що торговельні переговори між США та Канадою завершилися без угоди після того, як Вашингтон в останній момент змінив умови. У відповідь США запровадили 50% мита на канадські товари вартістю близько $20 млрд, а Канада оголосила про дзеркальні заходи у відповідь. 

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що нові пропозиції Вашингтона виявилися несправедливими та економічно невигідними для його країни. 

Нагадаємо, сторони підійшли до фінального етапу переговорів, намагаючись відвернути 50-відсоткові мита, а раніше Канада вже уникала таких мит в останній момент, коли Трамп повідомляв про попередню домовленість.

Теги: тарифи Канада Марк Карні США Дональд Трамп

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