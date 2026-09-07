Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав причину, чому Путін зараз уникає конфлікту з Трампом

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав причину, чому Путін зараз уникає конфлікту з Трампом
За словами президента, Путін розраховує використати майбутню зиму для посилення тиску на Україну
фото: Reuters

Президент України пов’язує обережність російського лідера з майбутніми проміжними виборами у США

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський лідер Володимир Путін наразі не хоче загострювати відносини з президентом США Дональдом Трампом через майбутні проміжні вибори у Сполучених Штатах. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Axios, повідомляє «Главком». 

За словами українського президента, російський диктатор розраховує використати майбутню зиму для посилення тиску на Україну. Росія може спробувати завдати значної шкоди українській енергетиці та інфраструктурі, щоб змусити Київ піти на додаткові поступки.

Водночас Зеленський зазначив, що Путін не хоче «антагонізувати» Трампа напередодні проміжних виборів у США. Саме тому, на думку президента України, Москва намагається уникати кроків, які могли б спровокувати жорсткішу реакцію американського президента.

Зеленський також повідомив, що США зараз вивчають можливість кроків для деескалації війни взимку. Паралельно Вашингтон прагне відновити переговори між Україною та Росією щодо завершення війни.

Напередодні Зеленський зустрівся у Києві зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За словами президента, американські представники після переговорів у Москві привезли нові ідеї, покликані розблокувати дипломатичний процес.

Україна, за словами Зеленського, хоче використати вересень і жовтень для відновлення дипломатії. Серед можливих майданчиків для подальших контактів він назвав Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку.

Варто зазначити, що представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про «суттєвий прогрес» щодо миру в Україні. Віткофф підкреслив, що у Києві до делегацій також приєдналися радники з питань національної безпеки з Великої Британії, Німеччини та Франції для спільної роботи над подальшими кроками.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп путін війна вибори у США переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Білорусі розміщені підрозділи 101-ї ракетної бригади РФ, на озброєнні якої перебуває «Орєшнік»
Росія перекинула до Білорусі ракетну бригаду з «Орєшніком»
Сьогодні, 12:33
Окупанти намагаються наступати на Оріхів і Гуляйполе, однак Сили оборони не дають їм шансів
Оріхів під загрозою? Що задумала Росія на Гуляйпільському напрямку
Вчора, 14:15
Президент зауважив, що Україна та Молдова координують євроінтеграцію і мають спільну мету
Зеленський заявив про готовність України посилити безпеку Молдови та Румунії
27 серпня, 20:35
Ядерний удар, який пророкує Bloomberg. Як Кремль маніпулює західними ЗМІ
Ядерний удар, який пророкує Bloomberg. Як Кремль маніпулює західними ЗМІ
27 серпня, 10:07
Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2026 року
27 серпня, 09:23
Маск отримав орден від Зеленського після суперечки навколо Starlink
Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи
26 серпня, 10:50
Партнери України та аналітики очікують ескалації війни взимку
Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу – NYT
17 серпня, 05:45
Вступникам хочуть дати можливість перескласти НМТ
НМТ-2027 може пройти за новими правилами: що запропонував Зеленський
12 серпня, 20:21
Зеленський у Сербії, Сенат США схвалив «пекельні» санкції. Головне за 7 серпня 2026
Зеленський у Сербії, Сенат США схвалив «пекельні» санкції. Головне за 7 серпня 2026
7 серпня, 21:18

Політика

Зеленський назвав причину, чому Путін зараз уникає конфлікту з Трампом
Зеленський назвав причину, чому Путін зараз уникає конфлікту з Трампом
Близькі Лаврова після початку війни отримали паспорти Еміратів – ЗМІ
Близькі Лаврова після початку війни отримали паспорти Еміратів – ЗМІ
Віткофф після переговорів у Москві та Києві зробив заяву
Віткофф після переговорів у Москві та Києві зробив заяву
Москва поставила Німеччині дедлайн: дипломатам дали час до 18 вересня
Москва поставила Німеччині дедлайн: дипломатам дали час до 18 вересня
Литва видворила з країни понад 20 білорусів
Литва видворила з країни понад 20 білорусів
Понад 20 вибухових пристроїв знайшли в Німеччині: поліція назвала ціль зловмисників
Понад 20 вибухових пристроїв знайшли в Німеччині: поліція назвала ціль зловмисників

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2026
114K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
106K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
80K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

Трамп пропустить похорон короля Норвегії – ЗМІ
Сьогодні, 15:04
Влада нафтового регіону Росії почала готуватись до ударів дронів
Сьогодні, 14:24
Польський суд розпочав процес над ексглавою поліції через вибух гранатомета: деталі справи
Сьогодні, 14:08
ЗСУ реформують сержантський корпус. Драпатий назвав п’ять змін
Сьогодні, 13:56
Сили оборони уразили залізничний міст та об’єкт розвідки росіян у Криму
Сьогодні, 13:38
Начальник розвідки попередив про нову загрозу для української ППО
Сьогодні, 12:48

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua