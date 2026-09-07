Зеленський назвав причину, чому Путін зараз уникає конфлікту з Трампом

За словами президента, Путін розраховує використати майбутню зиму для посилення тиску на Україну

Президент України пов’язує обережність російського лідера з майбутніми проміжними виборами у США

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський лідер Володимир Путін наразі не хоче загострювати відносини з президентом США Дональдом Трампом через майбутні проміжні вибори у Сполучених Штатах. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Axios, повідомляє «Главком».

За словами українського президента, російський диктатор розраховує використати майбутню зиму для посилення тиску на Україну. Росія може спробувати завдати значної шкоди українській енергетиці та інфраструктурі, щоб змусити Київ піти на додаткові поступки.

Водночас Зеленський зазначив, що Путін не хоче «антагонізувати» Трампа напередодні проміжних виборів у США. Саме тому, на думку президента України, Москва намагається уникати кроків, які могли б спровокувати жорсткішу реакцію американського президента.

Зеленський також повідомив, що США зараз вивчають можливість кроків для деескалації війни взимку. Паралельно Вашингтон прагне відновити переговори між Україною та Росією щодо завершення війни.

Напередодні Зеленський зустрівся у Києві зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За словами президента, американські представники після переговорів у Москві привезли нові ідеї, покликані розблокувати дипломатичний процес.

Україна, за словами Зеленського, хоче використати вересень і жовтень для відновлення дипломатії. Серед можливих майданчиків для подальших контактів він назвав Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку.

Варто зазначити, що представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про «суттєвий прогрес» щодо миру в Україні. Віткофф підкреслив, що у Києві до делегацій також приєдналися радники з питань національної безпеки з Великої Британії, Німеччини та Франції для спільної роботи над подальшими кроками.