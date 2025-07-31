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Трамп пішов на поступки Китаю на тлі майбутньої торгівельної угоди – Washington Post

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп пішов на поступки Китаю на тлі майбутньої торгівельної угоди – Washington Post
Трамп змінив риторику щодо Китаю
фото: Anadolu Ajansı

Трамп пом'якшує позицію щодо Китаю на тлі майбутніх торговельних переговорів 

Адміністрація президента США Дональда Трампа пішла на низку серйозних поступок Китаю через бажання уникнути загострення відносин на тлі переговорів про торгову угоду та можливий саміт за участю голови КНР Сі Цзіньпіна. Про це з посиланням на власні джерела повідомила газета The Washington Post, пише «Главком».

За її даними, відповідно до прохання Пекіна США не лише відклали візит глави оборонного відомства Тайваню Гу Лісюна (також відомий як Веллінгтон Гу) у червні 2025 року, а й переконали главу тайванської адміністрації Лай Цінде відмовитися від запланованих раніше на серпень зупинок у США.

Як зазначили джерела видання, Лай Цінде планував під час своєї робочої поїздки до Латинської Америки зробити зупинки в Нью-Йорку та Далласі. Один зі співрозмовників зазначив, що адміністрація Трампа попросила главу тайванської адміністрації не відвідувати великі американські міста. 

За даними одного зі співрозмовників газети, Пентагон нещодавно передав до Білого дому свою пропозицію про постачання військової допомоги до Тайваню, проте не отримав відповіді. Критики також висловили стурбованість кроками адміністрації Трампа щодо зняття обмежень на продаж напівпровідників для штучного інтелекту до Китаю, зазначає видання.

Як зазначає The Washington Post, серед тих, хто критикує політику американського президента, є представники як Демократичної, так і Республіканської партій, а також колишні американські чиновники, у тому числі з першої адміністрації Трампа. Вони побоюються, що прагнення Трампа укласти торгову угоду з Китаєм відсуває на другий план зусилля адміністрації щодо більш рішучої конкуренції з Пекіном в економічній, технологічній та військовій сферах, пише газета.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не шукає можливості якнайшвидше провести зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном, але вже отримав запрошення відвідати Китай.

Нагадаємо, Сполучені Штати заморозили обмеження на експорт технологій до Китаю. Це має захистити торговельні переговори з Пекіном і допомогти президенту Дональду Трампу забезпечити зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном.

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Теги: США Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін

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