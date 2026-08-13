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Трамп отримав позов через монетизацію постів у Truth Social

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп отримав позов через монетизацію постів у Truth Social
ЗМІ та правозахисники позиваються проти президента США через сервіс Truth Social
фото: Getty Images

Позивачі вважають, що платний ранній доступ до заяв Трампа створює нерівні умови для медіа та може давати передплатникам перевагу на фінансових ринках

Нью-йоркське видання The Intercept та Фонд свободи преси подали позов до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка проти президента Дональда Трампа, посадовців його адміністрації та Білого дому. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Приводом для судового позову стала нова програма платформи Truth Social, запроваджена на початку серпня 2026 року, яка пропонує трейдерам та організаціям платний ранній доступ до публікацій президента та інших високопосадовців за $100 тис. на місяць. Позивачі стверджують, що така практика порушує Першу поправку до Конституції США щодо рівного доступу преси та громадськості до офіційних заяв глави держави, назвавши її корумпованою та неконституційною.

Сервіс надає передплатникам високошвидкісний доступ через API до акаунта Трампа, а також дев'яти інших ключових фігур адміністрації, зокрема віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді-молодшого. Оскільки заяви Трампа регулярно впливають на світові фінансові ринки, ціни на нафту та акції компаній, критики наголошують, що затримка у публічному доступі до інформації дає передплатникам можливість для інсайдерської торгівлі та створює нечесну перевагу для багатих медіа.

«Ніщо не може бути більш суперечливим для вільної, незалежної преси, ніж те, що президент стягує плату за ранній доступ до своєї публічної заяви», – заявив головний юрисконсульт видання The Intercept Девід Бралоу.

У компанії Truth Social відкинули звинувачення, заявивши, що інформація президента поширюється безліччю каналів, а сам позов назвали спробою «лівих активістів» використати суди для цензури та завдання шкоди акціонерам. Попри збитки компанії у розмірі $238 млн у другому кварталі 2026 року, на платний сервіс уже оформили передплату 10 великих клієнтів.

Ситуація також викликала обурення в Конгресі США: сенатори-демократи Рубен Гальєго та Марк Ворнер вже внесли законопроєкт про заборону продажу раннього доступу до акаунтів державних службовців у соцмережах.

Як відомо, Білий дім розгорнув масштабну кампанію проти провідних американських медіа, звинувачуючи їх у непатріотизмі та «злочинному» висвітленні військового конфлікту в Ірані. 

Окрім самого Дональда Трампа, до атак залучені ключові посадовці: голова Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) Брендан Карр погрожує мовникам відкликанням ліцензій, а очільник Пентагону Піт Гегсет публічно критикує журналістів під час офіційних брифінгів. Аналітики припускають, що така агресивна риторика зумовлена низьким рівнем підтримки війни серед населення та невдоволенням влади реальними новинами з фронту.

До слова, на офіційному сайті Білого дому з'явився новий розділ під назвою Media Offenders, де публікуються списки видань, на думку американської адміністрації, що поширюють недостовірну інформацію або перекручують заяви президента США Дональда Трампа.

Цей розділ оновлюється щотижня і містить огляд медіа, яких «ловлять» на помилковій інтерпретації фактів чи наявності упередженості в подачі матеріалів.

Теги: США суд соціальні мережі ЗМІ Дональд Трамп

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