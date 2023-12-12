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Образи та погрози главі держави. Що відомо про гучну справу Зеленський проти Пояркова

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Образи та погрози главі держави. Що відомо про гучну справу Зеленський проти Пояркова
За час розгляду справи Пояркова жодних клопотань про відмову від обвинувачення та закриття провадження не надходило
колаж: glavcom.ua

Розгляд справи за обвинуваченням відомого художника та ведучого тягнеться з серпня 2020 року. За час повномасштабного вторгнення РФ відбулося шість судових засідань

Більше трьох років Печерський райсуд розглядає кримінальну справу за обвинуваченням столичного художника та ведучого Сергія Пояркова. Відомий митець опинився на лаві обвинувачених за погрози президенту Володимиру Зеленському.

У відповіді на запит «Главкома»  голова київського райсуду Руслан Козлов повідомив, що за час повномасштабного вторгнення РФ, відбулося шість судових засідань у справі Пояркова. Наразі ані обвинуваченого, ані президента, який має статус потерпілого, не допитано.

Образи та погрози главі держави. Що відомо про гучну справу Зеленський проти Пояркова фото 1

Крім цього, за даними голови Печерського райсуду, жодних клопотань про відмову від обвинувачення та закриття кримінальної справи не надходило.

Головуючою у справі Сергія Пояркова є суддя Світлана Смик. Найближче засідання відбудеться 25 січня 2024 року.

Нагадаємо, що у травні 2021 року Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя покарала суддю Світлану Смик доганою і позбавила премії на місяць. А все через систематичне затягування суддею розгляду справ щодо водіння у нетверезому стані.

Як відомо, наприкінці 2019 року в ефірі каналу «Прямий» Сергій Поярков протягом півгодини грубо ображав Володимира Зеленського, його родину та батьків.

У січні 2020 року СБУ висунула Сергію Пояркову підозру в погрозі вбивством Володимиру Зеленському. 29 січня Шевченківський районний суд Києва, обираючи запобіжний захід, відпустив Сергія Пояркова під особисте зобов’язання.

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Теги: погрози війна суд Володимир Зеленський ЗМІ

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