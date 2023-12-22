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Чи зможе Україна стримати РФ у разі зупинки західної допомоги: аналіз ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи зможе Україна стримати РФ у разі зупинки західної допомоги: аналіз ISW
Українські воїни відбивають наступ окупантів
фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада

Західна допомога Україні може змінити ситуацію на фронті

Зупинка західної допомоги, ймовірно, призведе до втрати Україною здатності стримувати російську армію. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що поточна позиційна війна в Україні не є стабільною тупиковою ситуацією, оскільки баланс може легко схилитися в будь-який бік через рішення, прийняті на Заході.

«Тривала допомога Заходу в галузі безпеки, яка дає змогу українським силам відбивати поточні та майбутні наступи Росії та звільняти більше української території, є єдиним курсом дій на даний момент, який може завадити Путіну досягти максималістських цілей в Україні», – зазначає ISW.

Як повідомлялося, українські війська продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області, незважаючи на тиск росіян. За останню добу Збройні сили України відбили 30 спроб Росії витіснити їх з цих позицій.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) сподіваються, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року. 

Як відомо, президент США Джо Байден готовий піти на компроміс із республіканцями в питанні безпеки кордону та міграційної політики, щоб вони не блокували ухвалення додаткової допомоги Україні. Зазначимо також, що у США точаться суперечки щодо посилення кордону з Мексикою. Республіканці вимагали ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

Також лідери Сенату США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена найближчим часом, а один з високопоставлених демократів сказав, що, ймовірно, рішення буде відкладено до січня.

В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що переговори з Республіканською партією щодо розблокування допомоги Україні просуваються «в правильному напрямку».

Теги: росія окупанти ЗСУ війна

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