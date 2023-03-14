Росія будуватиме дерев'яні багатоповерхівки: Путін назвав це «ефективним» рішенням
Загалом на території РФ налічується приблизно 80 тис. аварійних будинків
На території Росії можуть з'явитись дев'ятиповерхові будинки з дерева для розселення мешканців аварійних будинків. Про це сказав міністр будівництва Ірек Файзуллін під час парламентського діалогу в Раді Федерації, повідомляє російське агентство «Інтерфакс».
Файзуллін стверджує, що наразі триває розробка нормативної бази для реалізації такого проєкту. За його словами, роботу буде завершено протягом 2023 року.
«Сьогодні у нас в експертизі є документація вже на дев'ятиповерхові об'єкти, які, можливо, будуватимуть», – розповів російський чиновник.
Уряд розглядає можливість переселення мешканців аварійних будинків у дерев'яні багатоповерхівки. Для стимуляції переїзду в подібні споруди влада може запровадити на них пільгову іпотеку.
Зауважимо, перший дерев'яний багатоквартирний будинок у РФ збудували у 2014 році у Тверській області. У 2022 році росіяни також завершили будівництво чотирьохповерхових дерев'яних будинків у Волгоградській області, які отримали назву ЖК «Соколики».
Про те, що росіян потрібно переселити з аварійних будинків у дерев'яні, також заявив президент країни-агресорки Володимир Путін.
«Для цілої низки регіонів, для багатьох наших громадян, це може стати справді зручним, ефективним рішенням», – сказав російський диктатор у лютому на нараді з питань розвитку лісопромислового комплексу.
За даними реєстру, на території Росії налічується приблизно 80 тис. аварійних будинків, у яких мешкають 1,4 млн осіб. Найгірша ситуація у Карелії – там майже 4900 споруд в аварійному стані.
Цікаво, що доки Росія намагається хоч якось покращити умови виживання своїх громадян, відомий американський підприємець та мільярдер планує здійснити черговий амбітний проєкт: Ілон Маск будує власне місто. Уже відомо, що на території планують розмісти виробничі об’єкти Tesla Inc. та SpaceX (компанії Маска), а також житловий сектор – модульні будинки, тренажерний зал, басейн, спортивні майданчики, школа та лікарня.
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