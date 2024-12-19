Головна Думки вголос Володимир Фесенко
search button user button menu button
Володимир Фесенко Політолог

Хто зірвав виключення Бойка з парламентського комітету і що відбулося потім

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
18 грудня, у Верховній Раді розглядали постанову про звільнення Бойка з Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій
фото: Ярослав Железняк/Telegram

Буде спроба номер два...

Скандали навколо Юрія Бойко продовжуються. Спочатку була його провокативна заява і відео в соцмережах. Потім візит до СБУ і заява з нібито вибаченням. І вишенька на торті – голосування у Верховній Раді щодо виключення Юрія Бойка зі складу парламентського комітету з прав людини. Майже серіал. Мені здається такої суспільної та інформаційної уваги до Юрія Бойка не було навіть в довоєнні часи (до повномасштабного вторгнення Росії в Україну).

Однак історія з голосуванням у Верховній Раді заслуговує особливої уваги, тому що вона демонструє приховані течії і закономірності української політики (і сучасної і традиційної). Насправді, голосування щодо виключення Юрія Бойка зі складу парламентського комітету з прав людини мало суто символічне значення. Це ж не зняття з посади, і тим більше не позбавлення депутатського мандату (що не можливо за чинними нормами Конституції України). Це так – символічне відшмагати за неправильні дії, умовна парламентська «догана». Насправді, нічого особливо страшного для Юрія Бойка це не означало. І, скоріше за все, мабуть і планували це зробити. Але сталося не так, як гадалося.

Голосування щодо виключення Юрія Бойка зі складу парламентського комітету з прав людини провалилося. За це рішення проголосувало лише 217 народних депутатів. А для ухвалення рішення потрібно 226 голосів. В результаті скандал і ганьба.

За дві з половиною години після цього голосування на сайті Верховної Ради з’являється цікавий документ – заява прес-служби апарату Верховної Ради України «Результати голосування фракцій та груп Верховної Ради України, їх керівництва та керівництва парламенту за проект постанови щодо виключення народного депутата Ю.А. Бойка зі складу Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин». Цікаво, чи були такі документи (в такій формі, і в такому жанрі) раніше? Це запитання до ветеранів Верховної Ради України.

Чим цікавий цей документ? В ньому дається статистика голосування за цей проект постанови по Юрію Бойко окремих фракцій і депутатських груп (навіть у відсотках). Процитую, щоб було зрозуміло, в чому сенс такої статистики:

  • фракція політичної партії «Слуга Народу» – 166 голосів «за» (71,2% від складу фракції), голова фракції Давид Арахамія – голосував «за»;
  • фракція політичної партії «Європейська Солідарність» – 17 голосів «за» (62,9% від складу фракції), співголова фракції Петро Порошенко – «відсутній» (на засіданні був присутній);
  • фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 7 голосів «за» (29,1% від складу фракції), голова фракції Юлія Тимошенко – «відсутня» (на засіданні була присутня);
  • фракція політичної партії «Голос» – 12 голосів «за» (60% від складу фракції), голова фракції Олександра Устінова – «відсутня».

Всіх цитувати не буду. У депутатських груп партії «За майбутнє» і «Довіра» голосів «за» ще менше. А депутатські групи «Платформа за життя і мир» і «Відновлення України» із зрозумілих причин (це депутати з колишньої ОПЗЖ) взагалі жодного голосу «за» не дали.

Мотив появи такого документу і такої статистики дуже простий і зрозумілий: «ми» (парламентська більшість) не винні, «вони» (опозиція) ще гірше проголосували. Це щоб не було односторонніх звинувачень тільки в бік «Слуг народу».

Насправді, маху дали з цим голосуванням і парламентська більшість і демократична опозиція. Можна, звичайно, цей провал пояснити відсутністю належної мобілізації депутатів для голосування за цю постанову. І значна частина правди в цьому поясненні дійсно є. Але тоді виникає справедливе запитання: а чому не було належної мобілізації депутатів для голосування за цю постанову? Думали, що автоматично вистачить голосів? А їх не вистачило.

Більш цікаво те, що чимало депутатів, в тому числі дуже відомих політиків (згаданих в Заяві прес-служби апарату Верховної Ради України) якось масово проігнорували це голосування. Нікого ні в чому не хочу звинувачувати. Однак є у мене велика підозра, що чимало тих народних депутатів, які не брали участь в цьому голосуванні, просто не хотіли псувати відносин з Юрієм Анатолійовичем, якого вони давно і добре знають. Як з’ясувалось, друзі, або просто симпатики і добрі знайомі є у Юрія Бойка в усіх фракціях і депутатських групах нинішнього складу Верховної Ради. Як, до речі, це було і в попередніх складах нашого парламенту. Є зовнішній, публічний бік нашої політики (з показними ідеологічними конфліктами і політичними протистояннями) – для виборців і глядачів, а є її прихована сторона – для реальних і неформальних відносин. І тому не варто дивуватися, що Юрій Бойко та його політичні товариші добре почувалися і почуваються при різних владах і президентах. Вони з усіма вміли домовлятися. І в цьому є секрет їх політичної живучості.

Але оскільки скандал і ганьба з цим голосуванням відбулися, то буде спроба номер два. Помилку треба виправити. І це буде зроблено. Юрій Анатолійович не образиться. Він все правильно зрозуміє.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Петро Порошенко Юлія Тимошенко Батьківщина Європейська солідарність Юрій Бойко партії скандал опозиція Давид Арахамія За майбутнє Олександра Устінова Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список)
Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список) Війна і бізнес
Вчора, 11:00
Українці зможуть перевіряти якість мобільного інтернету за допомогою спеціального тесту
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про швидкий інтернет
17 грудня, 19:54
У рамках розслідування поліцейські вже провели 45 обшуків по всій Україні
Заробляли мільйони гривень. Поліція викрила осіб, причетних до організації договірних матчів
11 грудня, 15:46
Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії
Призер Олімпіади Ковтун і його тренерка можуть змінити спортивне громадянство – ЗМІ
4 грудня, 10:34
Олександр Карасевич працюватиме в МЗС України
Зеленський звільнив посла України в Нідерландах
30 листопада, 19:39
Робітники проводять збір журавлини в озері Рокі-Медоу-Бог
Журавлина «забарвила» водойму у США у червоний колір (фото)
29 листопада, 15:21
Затримання зловмисників відбулося безпосередньо під час розвантаження чергової партії гуманітарної допомоги в місці її збуту
Продаж гуманітарної допомоги: у Миколаєві оголошено підозри волонтерам та підприємцю
29 листопада, 06:42
Як зазначив нардеп, «дуже складно» говорити про зменшення кількості українців, що підпадають під мобілізацію
Зменшення граничного віку для мобілізації: нардеп розповів, коли Рада розгляне законопроєкт
26 листопада, 19:32
Бібліотеку в Верховній Раді України буде перенесено на Грушевського, 18/2
Замість бібліотеки – кафе. Нардеп б'є на сполох через перестановки у Раді
20 листопада, 11:47

Володимир Фесенко

Хто зірвав виключення Бойка з парламентського комітету і що відбулося потім
Хто зірвав виключення Бойка з парламентського комітету і що відбулося потім
Навіщо Єрмак поїхав до США?
Навіщо Єрмак поїхав до США?
Чи справді кадрові рішення Трампа настільки критичні для України?
Чи справді кадрові рішення Трампа настільки критичні для України?
Переговори про завершення війни між Росією і Україною. Яку партію зіграє Трамп?
Переговори про завершення війни між Росією і Україною. Яку партію зіграє Трамп?
Чого чекати Україні від другого президентства Трампа?
Чого чекати Україні від другого президентства Трампа?
Два вирішальні нюанси президентських виборів у США: що вплине на результат?
Два вирішальні нюанси президентських виборів у США: що вплине на результат?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 грудня 2024
25K
Орбан відреагував на критику Зеленського
13K
Економічна «бульбашка» Італії незабаром лусне: пояснення Reutes
8187
У Франківську жінка вилаяла пасажирів автобуса та звинуватила їх у війні. Скандал дійшов до СБУ
6370
Бронь від мобілізації сумлінним платникам податків. Влада не виконала обіцянку, прописану в законі?

Новини

19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua