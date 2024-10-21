Призначено нового гендиректора «Укроборонпрому». Що про нього відомо

Керівник компанії має такі завдання: збільшувати обсяги виробництва, завершити реформу ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури

Новим генеральним директором акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» став Олег Гуляк. Таке рішення прийняла наглядова рада компанії, повідомляє «Укроборонпром».

Зазначається, що пошук та оцінку кандидатів проводило українське представництво Odgers Berndtson – міжнародної компанії, що спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.

На посаду керівника «Укроборонпрому» претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. Із ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід із претендентами були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН.

«Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником. Головні завдання, які стоять тепер перед ним – збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури», – наголосив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Як розповів голова наглядової ради «Укроборонпрому» Давід Ломджарія, Олег Гуляк має досвід роботи в Міністерстві оборони України та був керівником напрямку логістики ЗСУ.

«Я вдячний за довіру очолити «Укроборонпром». Наша праця є надважливою для досягнення перемоги над ворогом. Попереду багато роботи, важливих завдань і нових викликів. Проте впевнений, разом з нашою командою ми досягнемо необхідних результатів», – відреагував Олег Гуляк.

Що відомо про Олега Гуляка

Олег Гуляк з 1 липня 2024 року працював радником генерального директора з питань військового співробітництва «Укроборонпрому», зміцнюючи зв’язки компанії із Силами оборони.



Олег Гуляк у Збройних Силах України з 1993 року. Розпочинав свою військову кар’єру на посаді заступника командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії. Учасник російсько-української війни. Був командиром 72-го окремого механізованого батальйону 7-ї окремої механізованої бригади українського миротворчого контингенту в Іраку, начальником 16-ї окремої механізованої бригади, командиром 95-ї окремої аеромобільної бригади, начальником Одеської військової академії та заступником командувача Сил антитерористичної операції. У 2021-2024 роках – командувач Сил логістики Збройних Сил України.

Нагороджений медаллю «За військову службу Україні», медаллю «За сумлінну службу» І та ІІ ступеня, відзнакою «Знак пошани».

Нагадаємо, Верховна Рада погодила призначення главою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна – ексгендиректора «Української оборонної промисловості». За словами нардепа Железняка, призначення Германа Сметаніна було підтримано 247 голосами народних депутатів.