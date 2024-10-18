Канада надасть Україні пакет військової допомоги на майже $50 млн

Нова військова допомога включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та засоби захисту для України

Новий пакет допомоги є частиною військового фінансування у розмірі 500 млн канадських доларів

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 млн канадських доларів ($47 млн). Нова допомога включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та засоби захисту. Про це повідомляє Reuters.

Пакет допомоги, в рамках якого також виділяються гроші на навчання українських військ, є частиною військового фінансування у розмірі 500 млн канадських доларів, обіцяного прем'єр-міністром Джастіном Трюдо у липні.

«Оголошена сьогодні військова допомога забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все можливе, щоб допомогти їм здобути перемогу», - заявив міністр оборони Білл Блер.

Канада минулого місяця заявила, що передасть Україні понад 80,8 тис. надлишків невеликих неозброєних ракет класу «повітря-земля», а також 1,3 тис. боєголовок.

Нагадаємо, Україна отримала від Канади майже $300 млн фінансування на пільгових умовах. Кошти вже надійшли до державного бюджету.

Як повідомлялося, до Києва прибула багатопартійна делегація канадського парламенту на чолі зі спікером палати громад Грегом Фергусом. Головна мета – висловити всебічну підтримку України в боротьбі з російською агресією.

У своїй промові спікер палати громад Канади зазначив, що канадці розуміють жертви, які несе український народ, та висловив захоплення стійкістю українців. Також Фергус закликав міжнародну спільноту активізувати підтримку України, підкресливши, що якщо країни не нададуть допомогу сьогодні, це може призвести до ще більших втрат у майбутньому.

До слова, Канада має намір передати Україні сучасну систему ППО середнього радіуса Nasams на початку наступного року.