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Стало відомо, коли у «Дії» з’явиться дозвіл на зброю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, коли у «Дії» з’явиться дозвіл на зброю
За понад рік функціонування Єдиного реєстру зброї до органів поліції надійшло понад 483 тис. заяв на отримання різних видів дозвільних документів
фото з відкритих джерел

На обліку в Національній поліції перебуває понад 1,4 млн одиниць зброї

До кінця січня наступного року дозвіл на зброю буде відображатися в «Дії». Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в ефірі телемарафону.

За понад рік функціонування Єдиного реєстру зброї до органів поліції надійшло понад 483 тис. заяв на отримання різних видів дозвільних документів, з цієї кількості поліцейськими прийнято понад 469 тис. рішень про надання відповідних дозвільних документів.

Загалом на обліку в Національній поліції України наразі перебуває понад 1,4 млн одиниць зброї. Понад 750 тис. або понад 50% одиниць зброї, яка обліковується Національною поліцією, внесена до Єдиного реєстру зброї», – каже Тимченко.

За словами посадовця, запуск Єдиного реєстру зброї на 100% відбудеться тоді, коли останній паперовий дозвіл-книжечка буде переведений в електронний вигляд – у червні 2026 року.

Як відомо, підрахувати точну кількість зброї, яка може бути у населення України наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» незабаром будуть доступні шість нових послуг.

Також у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

До слова, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9538, який надає цивільним особам право володіти та використовувати отриману від Міністерства внутрішніх справ вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ.

Теги: Дія зброя МВС документи

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