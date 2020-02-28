У Білорусі зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус



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Інфекція виявлена у іранського студента

Перший випадок захворювання коронавірусом SARS-CoV-2 зафіксовано в Білорусі

Про це повідомляється на сайті міністерства охорони здоров'я Білорусі.

За даними білоруського міністерства, інфекція виявлена у іранського студента.

«При лабораторному типуванню 27 лютого був виявлений вірус у одного з громадян Ірану, який прибув рейсом з Баку 22 лютого», - додали у відомстві.

Зазначається, що інфікований прибув рейсом з Баку 22 лютого.

«Пацієнт і особи, які з ним контактували, поміщені в закриті бокси в Мінській інфекційної лікарні. Чоловік почуває себе задовільно», - додали у пресслужбі.

У відомстві уточнили, що через погіршення ситуації з коронавірусом в Південній Кореї, Ірані та Італії влада Білорусі прийняли рішення проводити обстеження та лабораторну діагностику всіх громадян, які прибувають з перерахованих країн.

Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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