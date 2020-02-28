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    У Білорусі зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

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    У Білорусі зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

    Інфекція виявлена у іранського студента

    Перший випадок захворювання коронавірусом SARS-CoV-2 зафіксовано в Білорусі

    Про це повідомляється на сайті міністерства охорони здоров'я Білорусі.

    За даними білоруського міністерства, інфекція виявлена у іранського студента.

    «При лабораторному типуванню 27 лютого був виявлений вірус у одного з громадян Ірану, який прибув рейсом з Баку 22 лютого», - додали у відомстві.

    Зазначається, що інфікований прибув рейсом з Баку 22 лютого.

    «Пацієнт і особи, які з ним контактували, поміщені в закриті бокси в Мінській інфекційної лікарні. Чоловік почуває себе задовільно», - додали у пресслужбі. 

    У відомстві уточнили, що через погіршення ситуації з коронавірусом в Південній Кореї, Ірані та Італії влада Білорусі прийняли рішення проводити обстеження та лабораторну діагностику всіх громадян, які прибувають з перерахованих країн.

    Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

    Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

    Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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