«Незламна мама»: ще 54 людини пройшли психологічну реабілітацію від гумініціативи «Рятуємо життя»

Психологічна допомога жінкам і дітям – один з основних напрямів ініціативи «Рятуємо життя»

Ще одна група з 54 жінок і їхніх дітей пройшла програму психологічної реабілітації «Незламна мама». Цю програму створили для тих, хто втратив близьких, переселенців та тих, чиї домівки зруйнувала війна. Розробили її «Фонд Маша» та гуманітарна ініціатива Групи Метінвест «Рятуємо життя». Загалом за три зміни, партнером яких виступає Метінвест, проєкт допоміг 194 жінкам і дітям подолати травми війни.

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Три тижні учасниці програми працювали з психологами в пансіонатах західної України, щоб стабілізувати психоемоційний стан. З мамами та дітьми займалися за окремим розкладом: проводили групові та індивідуальні консультації та заняття, тілесну терапію та артмайстерні. Дві маскувальні сітки, що зробили учасниці програми, вже передані захисникам України в Бахмут. А кошти від продажу картин з вовни теж надійдуть на підтримку ЗСУ. Також учасниці програми розписали вазу з мінометної гільзи, що стала лотом на благодійному аукціоні «Рятуємо життя», який відбувся 8 березня в Мілані.

«16 грудня в наш будинок у Кривому Розі поцілила російська ракета. Моя донька з головою опинилася під завалом, її ніжки затиснуло плитою. Чоловік сам діставав її. З того часу почуття провини з’їдало мене, я почала боятися сирен, заборонила дітям перебувати під час тривоги на вулиці. І тільки завдяки психологам «Незламної мами» я зрозуміла, що не винувата. Що треба продовжувати жити, вірити в краще. Мої доньки в таборі заспокоїлися, повеселішали. Нас лікувало все: турбота персоналу, заняття з психологами, арттерапія та навіть вид на гори», – каже учасниця програми «Незламна мама» Марина Лемах.

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Цього року проєкт «Незламна мама» має намір розширити допомогу: залучити до програми стабілізації психоемоційного стану ще 500 матерів і 500 дітей.

«Психологічна допомога жінкам і дітям – один з основних напрямів ініціативи «Рятуємо життя». Завдяки підтримці донорів незабаром ми плануємо залучити до програми не лише співробітниць Метінвесту, а й постраждалих від війни жінок і дітей із регіонів присутності компанії», – пояснює генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Нагадаємо, ініціативу «Рятуємо життя» створила Група Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. За рік повномасштабної війни проєкт допоміг майже 500 тисячам людей на суму 8,4 млн євро. Українці отримали понад 4 тисячі тонн харчових продуктів і засобів гігієни, а лікарні – медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на понад 246 тисяч євро.

Також, спільно з Проєктом підтримки протезування в Україні, ініціатива започаткувала програму протезування, яку на різних стадіях проходять 34 людини, котрі перенесли ампутації кінцівок. Семеро з них вже отримали протези вартістю до 30 тисяч євро.