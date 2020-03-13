Коронавірус зачинив українські школи на карантин: що робити батькам і школярам



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Станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом

Через коронавірус в Україні на три тижні закрилися всі заклади освіти. Поки батьки сушать голови над тим, як організувати догляд за дітьми, педагогам роздають рекомендації, що робити, щоб не зірвати навчальний процес повністю.

Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією.

Кабінет міністрів запровадив із 12 березня по 3 квітня в Україні карантин для запобігання поширенню коронавірусу, який забороняє проведення масових заходів за участю 200 і більше осіб.

Зазначимо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Згодом стало відомо, що стан мешканки Житомирщини різко погіршився, пацієнтку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запроваджують надзвичайний стан.

На початку березня в Україні було зареєстровано перший випадок коронавірусної інфекції в Чернівецькій області.

Джерело: Deutsche Welle