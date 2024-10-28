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Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Головні події ночі 28 жовтня
Фото: ДСНС Харківщини

Через обстріл росіянами Харкова довелося евакуювати жителів багатоповерхівки

Російські війська увійшли у місто Гірник на Донеччині, а в Криму було чути серію вибухів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 28 жовтня, щоб ви були в курсі подій:

Ворог обстріляв Харків, влучив у багатоповерхівку – Терехов

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

Вночі, 28 жовтня окупанти завдали чергового удару по Харкову. За словами міського голови Ігоря Терехова, вибухів було кілька, росіяни влучили у багатоповерховий будинок. 

Вибухи в районі міста сталися близько 02:13. Їх було кілька.

Росіяни окупували місто Гірник: чим воно важливе

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

Російські загарбники окупували місто Гірник у Донецькій області. Про це йдеться у повідомленні аналітиків проєкту DeepState. Воно важливе тим, що там встановлена велика телевишка, яка транслювала українське телерадіомовлення на окуповані території України.

«Ворог окупував Гірник, а також просунувся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки», – повідомили аналітики.

Окупанти повідомляють про вибухи в Криму через атаку балістикою

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

У тимчасово окупованому Росією Криму в ніч на 28 жовтня пролунали вибухи. Місцеві жителі зафіксували близько 20 вибухів у Джанкойському районі, де, за попередніми даними, були влучання. Крім того, гучні звуки чулися у Сімферополі та Гвардійському. Повітряну тривогу також оголошували у Севастополі, про що повідомляли місцеві Телеграм-канали.

«У Джанкої та районі чули до 20 вибухів. Повідомляють про можливий приліт біля Джанкоя, точної інформації поки що немає», – йдеться у повідомленні каналу «Кримський вітер».

Генсек НАТО сьогодні зробить важливу заяву щодо військ КНДР в Україні

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

У понеділок, 28 жовтня, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте зробить офіційну заяву щодо розміщення військ Північної Кореї в Росії. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Делегація високого рівня з Південної Кореї, яка прибула на зустріч із партнерами по НАТО, проведе у Північноатлантичній раді брифінг щодо прибуття військ КНДР на територію Російської Федерації. Після цього засідання генсек зробить коротку заяву для засобів масової інформації.

Вибори у США: Ді Капріо публічно підтримав Камалу Гарріс, а Де Ніро облаяв Трампа

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч фото 5
фото з відкритих джерел

Лауреати премії «Оскар» Роберт Де Ніро та Леонардо Ді Капріо відкрито висловили свою підтримку кандидатці на пост президента Сполучених Штатів Америки Камалі Гарріс.

Як повідомляє CNBS, зіркові актори взяли участь у заході «Філадельфійці за Камалу Гарріс». Там також були присутні акторки Керрі Вашингтон, Тесса Томпсон та актор Брайан Генрі. «Ми тут не як актори та актриси. Ми тут як американці. Занадто багато поставлено на карту, щоб бути наляканими, тихими і самовдоволеними», – сказала Вашингтон.

Україна заблокувала участь РФ у складі бюро Водної конвенції

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч фото 6
фото з відкритих джерел

Під час 10-ї наради сторін Водної конвенції українська делегація звернула увагу на екологічні наслідки дій Росії, зокрема катастрофу на Каховській ГЕС. Делегати закликали до спільних зусиль для притягнення Росії до відповідальності за злочини проти довкілля. Український представник також представив Національний план співпраці для транскордонного моніторингу вод. Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля.

У Воронезькій області БпЛА атакували спиртзавод

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч фото 7
Фото: Скриншот з відео

Ввечері 27 жовтня БпЛА атакували спиртовий завод у Воронезькій області. Про це повідомляють місцеві мешканці, які виклали в мережу одразу кілька відео.

Внаслідок атаки безпілотників знову був уражений спиртзавод «Етанол спирт», розташований у Новохоперську. Підприємство перед тим вже ставало об'єктом дронових ударів цього місяця.

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Теги: Харків обстріл окуповані території Вашингтон місто ворог Леонардо ДіКапріо Марк Рютте

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