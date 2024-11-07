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Пошкоджені будинки, спалахнула пожежа: фото наслідків атаки дронів на Київщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Пошкоджені будинки, спалахнула пожежа: фото наслідків атаки дронів на Київщину
В одному із районів області пошкоджено чотири приватних будинки
фото: пресслужба поліції

Інформація про постраждалих наразі відсутня

Сьогодні, 7 листопада, російські загарбники атакували Київську область дронами. Пошкодження зазнали будинки місцевих жителів. Про це повідомляє пресслужба в поліції Київщини.

Станом на 08:50 в одному з районів пошкоджено чотири приватних будинки. Окрім цього, сталося загоряння трав’яного настилу, яке оперативно ліквідували рятувальники.

Пошкоджені будинки, спалахнула пожежа: фото наслідків атаки дронів на Київщину фото 1

Інформація про постраждалих наразі відсутня. Поліція нагадує громадянам, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та негайно прямувати в найближчі укриття.

Пошкоджені будинки, спалахнула пожежа: фото наслідків атаки дронів на Київщину фото 2

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 7 листопада масовано атакували Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Уламки дронів упали в шести районах столиці. Двоє людей постраждали.

Сили оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодили понад три десятки БпЛА. Унаслідок атаки безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків.

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Теги: пожежа окупанти укриття рятувальники Київщина дрон

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