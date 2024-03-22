Деякі угруповання військ переформатують: Сирський розповів про процес оптимізації в ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що треба приділяти більше уваги питанням відпочинку бійців, доукомплектування озброєнням, відновлення боєздатності бригад загалом

Сирський: Один з моїх пріоритетів – налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що деякі угруповання військ будуть переформатовані. Про це він написав на сторінці у Facebook.

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Головнокомандувач зауважив, що насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл.

За словами Сирського, наразі триває оптимізація військових організаційних структур, які безпосередньо беруть участь у відбитті російської збройної агресії. Тимчасові органи військового управління і райони відповідальності угруповань військ за десять років війни формувалися та змінювалися відповідно до оперативної обстановки й поточних викликів.

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«Наразі, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються організаційні заходи. Головна мета цих заходів – спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління. Один з моїх пріоритетів – налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад. Зокрема, деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії російської федерації з перших днів повномасштабного вторгнення», – зазначив Сирський.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ вважає, що треба приділяти більше уваги питанням відпочинку бійців, доукомплектування озброєнням і військовою технікою, відновлення боєздатності бригад загалом. За його словами, цей процес уже запущено і в подальшому він буде лише нарощуватися.

Нагадаємо, Сили оборони стабілізували обстановку в східних областях нашої держави. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак, а на Бахмутському – 14.

Триває 758-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. За минулу добу Збройні Сили України завдали 9 авіаційних ударів по особовому складу, озброєнню, військовій техніці та зенітно-ракетним комплексам противника. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два удари – по зенітно-ракетних комплексах противника.