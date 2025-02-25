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На тлі чуток про відключення в Україні компанія Starlink вийшла із заявою

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На тлі чуток про відключення в Україні компанія Starlink вийшла із заявою
Раніше стало відомо, що польський уряд замовив додаткові 5 тис. терміналів Starlink для України
фото з відкритих джерел

«Starlink повністю відданий наданню послуг в Україні»

Компанія Starlink заявила, що «повністю віддана» наданню послуг Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії в Х.

«Starlink повністю відданий наданню послуг в Україні. Будь-які чутки про протилежне категорично не відповідають дійсності», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE) в адміністрації президента США Дональда Трампа, відреагував на чутки про те, що США можуть відключити Starlink.

Раніше агенція Reuters з посиланням на три джерела повідомляло, що американські перемовники, які тиснуть на Україну щодо угоди про корисні копалини, порушили питання про припинення доступу країни до системи супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска.

До слова, деякі успіхи російських сил на війні в Україні стали можливими через поліпшення координації та ефективності тактичного розвідувально-ударного комплексу. Зокрема, падіння Вугледара безпосередньо пов'язано з наявністю у ворога термінали зв'язку Starlink.

Згодом стало відомо, що польський уряд замовив додаткові 5 тис. терміналів Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Puls Biznesu.

Станом на 2024 рік Польща надала Україні 24,4 тис. терміналів, які виробляє компанія SpaceX. Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розповів, що у листопаді було замовлено нову партію, яка поступово надходить в Україну.

Пристрої, надані Польщею, становили половину всіх Starlink, що працюють в Україні. Не всі термінали активні постійно, їх кількість із часом змінюється – вони вмикаються та відключаються за рішенням української сторони. Крім того, близько 300 терміналів було знищено під час бойових дій.

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Теги: Starlink технології

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