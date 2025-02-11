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Трамп запровадив мито на імпорт сталі та алюмінію для всіх країн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Трамп запровадив мито на імпорт сталі та алюмінію для всіх країн
Найбільшими постачальниками сталі в США є сусідні країни – Мексика і Канада
фото з відкритих джерел

США оголосили нові тарифи на імпорт сталі та алюмінію

Президент США Дональд Трамп підписав 11 лютого 2025 року кілька виконавчих указів про введення 25-відсоткових мит на імпорт сталі та алюмінію, що наразі є поки його останньою дію у поточних зусиллях переглянути торгівельні відносини США з рештою світу. Про це пише The Washington Post. 

Зазначається, що дії президента спрямовані на сприяння збільшенню внутрішнього виробництва металургії та зайнятості. Але вони збільшать витрати для виробників, які використовують промислові метали для виробництва таких товарів, як автомобілі та побутова техніка. Ці вищі витрати суперечать неодноразовим передвиборчим обіцянкам Трампа знизити вартість життя.

«Це не тільки торгівля. Йдеться про те, щоб Америці ніколи не доводилося покладатися на іноземні країни в таких критичних галузях, як сталеливарна та алюмінієва», – заявив Пітер Наварро, старший радник Білого дому з питань торгівлі та виробництва.

Нагадаємо, що про плани запровадити мита на весь імпорт у країну сталі та алюмінію Трамп оголосив 9 лютого в літаку дорогою зі свого маєтку у Флориді на фінал Національної футбольної ліги в Новому Орлеані.

Найбільшими постачальниками сталі в США є сусідні країни – Мексика і Канада. Крім того, з Канади США імпортують найбільше алюмінію.

До слова, раніше повідомлялося, що Китай вводить мита на імпортоване зі США вугілля, скраплений природний газ, нафту, сільгосптехніку та деякі автомобілі.  Також Велика Британія розробляє плани дій на випадок можливих заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп введе мита на британські товари. 

 

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Теги: Канада вугілля торгівля Дональд Трамп імпорт Мексика

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