Чоловік намагався ввезти в Україну елітного алкоголю на мільйон гривень

Під час огляду машини митники виявили в багажному відсіку 107 пляшок алкогольних напоїв

Працівники Львівської митниці в суботу, 1 лютого, виявили в пункті пропуску на польсько-українському кордоні «Корчова-Краковець» контрабанду алкоголю на мільйон гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, 21-річний мешканець Івано-Франківської області, задекларував під час митного огляду лише особисті речі. Проте під час огляду машини митники виявили в багажному відсіку 107 пляшок алкогольних напоїв – віскі, бренді, граппу, коньяк. Як видно на фото, ідеться про вінтажний і колекційний алкоголь, багато – італійського виробництва.

Митники оцінили алкоголь в орієнтовно один мільйон гривень і склали адміністративний протокол на порушника за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України – «Недекларування товарів, що підпадають під встановленні законодавством заборони і обмеження».

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Нагадаємо, французькі виробники шампанського продали за підсумками 2024 року 271,4 млн пляшок алкогольного напою, що на 9,2% менше, ніж роком раніше.

До слова, виноробна промисловість Франції стикається з серйозними проблемами, оскільки молоді споживачі п’ють менше червоного вина та віддають перевагу більш здоровим варіантам, зокрема безалкогольним напоям. Білі, рожеві та ігристі вина випереджають червоні вина за популярністю, а кількість останніх останні 20 років зменшується.