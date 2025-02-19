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ЄС збирається перенаправити майже €100 млрд для боротьби з Covid-19 на оборону – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ЄС збирається перенаправити майже €100 млрд для боротьби з Covid-19 на оборону – FT
Протягом наступного десятиліття блок потребуватиме приблизно 500 додаткових млрд євро на оборону
фото: dpa

Євросоюз планує спрямувати кошти на збільшення інвестицій і військових витрат

Європейський Союз розглядає можливість перенаправлення на оборону 93 млрд євро, які не були використано на відновлення економіки після пандемії Covid-19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Як зазначається, кошти планують спрямувати на збільшення інвестицій і військових витрат. Це пов'язано із заявами адміністрації Трампа про потенційне припинення підтримки Європи.

Загалом протягом наступного десятиліття блок потребуватиме приблизно 500 додаткових млрд євро на оборону. 93 млрд євро залишкових запозичень від Фонду відновлення та стійкості після пандемії (RRF) – це невикористані кошти із загальних 800 млрд євро грантів і позик, погоджених ЄС для стимулювання економік після пандемії. Залучення невикористаного фінансування RRF вимагатиме змін до правил фонду, які повинні бути підтримані більшістю країн ЄС та Європарламентом.

Решта коштів можуть бути використані для інвестицій у проєкти досліджень і розробок, а також для інвестицій у так звану інфраструктуру подвійного призначення, зокрема аеропорти, які мають як цивільне, так і військове застосування.

Ще один варіант, який розглядає комісія, – це перепрофілювання так званих фондів згуртованості, гроші із яких виділяються найменш розвиненим регіонам ЄС.

Як зазначає Financial Times, додатково до інвестицій подвійного призначення, «політика згуртованості» могла б підтримувати оборонний сектор. А інвестиції в науково-дослідні розробки, безпосередньо спрямовані на розробку нових технологій для військових чи інвестиції, спрямовані на зміцнення оборонних виробничих потужностей, мали б сприяти регіональному розвитку. 

Країнам ЄС також буде дозволено збільшувати свої національні оборонні бюджети без застосування санкцій згідно з фіскальними правилами блоку.

Європейські чиновники обговорювали план створення міжурядового механізму фінансування оборони, куди могли б бути включені Великобританія та Норвегія, а не ЄС в цілому. Цей варіант дозволить обійти право вето нейтральних або дружніх до Росії країн, які не підтримують використання спільного боргу для оборони.

Через відсутність консенсусу щодо нових спільних позик столиці ЄС наполягали на тому, щоб комісія вилучила всі невитрачені кошти, які перебувають під її контролем.

Нагадаємо, Європейський Союз планує передати Україні пакет військової допомоги щонайменше на 6 млрд євро, аби зміцнити стратегічну позицію Києва перед початком можливих перемовин із Російською Федерацією.

Зазначається, що новий пакет включатиме величезну кількість озброєння і стане одним із найбільших пакетів військової допомоги ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Його вміст, ймовірно, буде оприлюднено напередодні візиту делегації Єврокомісії до Києва 24 лютого. Politico пише, що до нового пакета військової допомоги ввійдуть від 1,5 млн артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони.

До слова, президент Литви Гітанас Науседа звернувся до Європи та запропонував план підтримки України з п'яти пунктів.

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Теги: Єврокомісія Європейський союз зброя озброєння

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