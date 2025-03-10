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За контрактами АОЗ 2024 року на фронт не надійшло зброї на понад 100 млрд грн, – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
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За контрактами АОЗ 2024 року на фронт не надійшло зброї на понад 100 млрд грн, – ЗМІ
Марина Безрукова

«Де зависли понад 100 мільярдів гривень...?»

У 2024 році за контрактами Агенція оборонних закупівель сплатила постачальникам близько 250 млрд грн, а продукції отримала – на менш як 150 мільярдів. Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.нет.

 «Де зависли понад 100 мільярдів (не мільйонів!) гривень, треба розбиратись в кожному окремому випадку. Але зброя на ці гроші не дійшла до фронту. По багатьох напрямках АОЗ загалом нормально справилася із поставками. Але коли мова заходить про снаряди і міни крупних калібрів, то часом показники дуже плачевні. Наприклад, це стосується пострілів 155-го калібру. Формально в 2024-му під потребу Генштабу по цій номенклатурі уклали контрактів майже на 100 тисяч штук, але фактична поставка не склала і десятої частини «, - зазначає «Українська правда».

Нагадаємо, що у 2024-го році та до кінця січня 2025-го АОЗ очолювала Марина Безрукова. Наприкінці січня Рустем Умєров завершив корпоративний конфлікт звільненням Безрукової: «Розмов про закупівлю озброєння для армії багато, результат – незадовільний».

Як повідомляв «Главком», черговий скандал базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більш як 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі.

До слова, міністр оборони Рустем Умєров запропонував Арсену Жумаділову очолити Агенцію оборонних закупівель, оскільки АОЗ схожий на Державний оператор тилу у регулюванні діяльності. За словами Жумаділова, він тимчасово виконує обов’язки керівника АОЗ, поки перебуває у плановій відпустці на основному місці роботи.

Також повідомлялося, що питання про звільнення глави Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової постало ще влітку 2024 року, однак через певну домовленість було вирішено, аби вона допрацювала до кінця контракту – січня 2025 року. Про це повідомив заступник Рустема Умєрова Іван Гаврилюк, передає кореспондент «Главкома».

Теги: гроші озброєння фронт Рустем Умєров конфлікт Марина Безрукова

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