В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 18:55 в Україні була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

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Згодом о 19:11 в Києві та низці областей України оголосили відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

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Нагадаємо, у ніч проти 11 березня cилами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України було збито 15 дронів-камікадзе типу «Шахед» ворога. Загалом російські загарбники запустили для чергової атаки 25 таких безпілотників.

До слова, триває 747-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу Shahed.