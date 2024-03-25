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Атака на флот РФ: окупанти визнали пошкодження третього судна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на флот РФ: окупанти визнали пошкодження третього судна
По судну влучили одразу дві ракети
фото з відкритих джерел

У ніч із 23 на 24 березня по Севастополю було запущено 18 ракет. Росіяни змогли збити 11 з них

Унаслідок атаки українських військ на окупований півострів Крим було пошкоджено розвідувальний корабель «Іван Хурс». Про це пише Astra з посиланням на джерела.

Як зазначається, у ніч із 23 на 24 березня по Севастополю було запущено 18 ракет. Росіяни змогли збити 11 з них.

Також повідомляється, що по судну влучили одразу дві ракети. Наразі інформації про постраждалих немає. «Пошкоджено в/ч на вулиці Руднєва, БДК «Азов» та «Ямал» та розвідувальний корабель «Іван Хурс». За даними джерел Astra, у «Івана Хурса» влучили одразу дві ракети. Про постраждалих невідомо.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 березня українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ у Криму – «Ямал» і «Азов». Чи пішли вони на дно і що сталося з екіпажем – наразі невідомо.

Крім того, уражений центр зв’язку, а також декілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Нагадаємо, що ввечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи.

Зокрема повідомлялося, що в Севастополі пролунало близько десяти вибухів, а згодом пролунало ще чотири.

За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень великого десантного корабля «Ямал» носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті

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Теги: окупанти росіяни флот РФ Крим корабель

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