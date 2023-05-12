Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві може з'явитися декілька нових вулиць: список

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Києві може з'явитися декілька нових вулиць: список
Київрада продовжує дерусифікацію столичних вулиць
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Більше десяти київських вулиць можуть змінити старі назви на нові

У столиці продовжують «дерусифікацію» вулиць. Так, на пленарному засідання II сесії Київської міської ради 18 травня 2023 року, серед інших питань, депутатами буде розглянуто перейменування декількох вулиць столиці. Про це йдеться у Інтерактивному порядку денному Київської міської ради.

Зокрема заплановано розглянути плани на перейменування таких вулиць як:

  • Про перейменування вулиці Генерала Матикіна у Голосіївському районі міста Києва (вулицю Генерала Матикіна на вулицю Лева Петражицького);
  • Про перейменування вулиці Генерала Матикіна у Голосіївському районі міста Києва (Альтернативний) (вулицю Генерала Матикіна на вулицю Конча-Заспінську);
  • Про перейменування провулку Левітана у Голосіївському районі міста Києва (провулок Левітана на провулок Миколи Бурачека);
  • Про перейменування вулиці Ріхарда Зорге у Святошинському районі міста Києва (вулицю Ріхарда Зорге на вулицю Василя Єрошенка);
  • Про перейменування вулиці Олександра Пироговського у Солом'янському районі міста Києва (вулицю Олександра Пироговського на вулицю Григорія Кочура);
  • Про перейменування вулиці Матросова у Деснянському районі міста Києва (вулицю Матросова на вулицю Опанаса Заливахи);
  • Про перейменування провулку Волго-Донського у Дарницькому районі міста Києва (провулок Волго-Донський на провулок Надії Світличної);
  • Про перейменування вулиці Пролетарської та провулку Пролетарського у Голосіївському районі міста Києва (вулицю Пролетарську та провулок Пролетарський на вулицю Наталії Лотоцької та провулок Наталії Лотоцької відповідно);
  • Про перейменування провулку Червонозаводського у Святошинському районі міста Києва (провулок Червонозаводський на провулок Анатолія Базилевича);
  • Про перейменування провулку Суворова у Дарницькому районі міста Києва (провулок Суворова на провулок Ніни Строкатої);
  • Про перейменування вулиці Станюковича у Дніпровському районі міста Києва (вулицю Станюковича на вулицю Любов Малої);
  • Про перейменування вулиці Марії Боровиченко у Голосіївському районі міста Києва (вулицю Марії Боровиченко на вулицю Віри Ґедройць);
  • Про перейменування Петрівської алеї у Печерському районі міста Києва (Петрівську алею на алею Магдебурзького права).

Окрім питання перейменування вулиць та провулків, на засіданні депутати розглянуть можливість перейменування станції «Дружби народів» на станцію «Звіринецьку», станції «Площа Льва Толстого» на станцію «Площа Українських Героїв» та про перейменування проєктної станції Київського метрополітену «Проспект Правди».

Нагадаємо, що у березні Київрада перейменувала ще 16 вулиць та проспектів столиці, назви яких пов'язані з Росією чи радянським минулим.  Загалом у 2014-2022 років у Києві змінили назви 436 вулиць, проспектів та бульварів, чиї назви були пов’язані з Росією чи Радянським Союзом. Приблизно половина з них – 202 об’єкти – перейменували цього року, після початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також:

Теги: Київ Київрада декомунізація вулиця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Луценко – офіцер 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців
Після Бахмута до Києва. Дивні відчуття чужого міста
15 квiтня, 11:01
Кияни давно вже показали своє ставлення до посольства загарбників
Київрада розриває договір оренди землі з посольством Росії
20 квiтня, 12:03
У Києві та області працює протиповітряна оборона
Нічна ракетна атака на Україну: в Києві та області працювало ППО
1 травня, 05:50
Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі
У Київському метрополітені стався технічний збій
20 квiтня, 20:28
Активісти нагадують владі, чому треба знести пам’ятник Щорсу
«Коник без ноги». Київрада пояснила, чому знести пам’ятник Щорсу дуже складно
28 квiтня, 11:34
Продюсерка і мама Камалії заявила: місяць тому співачка ввезла в Україну з Пакистану 44 танки для Збройних сил
Камалія, яка розстається з чоловіком-мільярдером, потрапила в реєстр боржників
30 квiтня, 09:30
Ізраїльська система попередження визначає ракети всіх типів та об’єкти, куди вони потенційно можуть влучити
У Києві почала тестуватися ізраїльська система оповіщення про ракетну загрозу
4 травня, 03:25
Разом з водою з-під землі вилітає каміння
Побиті автівки, затоплена вулиця: у центрі Києва стався масштабний прорив (відео)
6 травня, 12:04
Окупанти атакують Київщину безпілотниками
У Києві лунають вибухи, працює ППО
8 травня, 01:21

Новини

Кличко нагородив відзнаками матерів і дружин загиблих Героїв-захисників України
Кличко нагородив відзнаками матерів і дружин загиблих Героїв-захисників України
У Києві може з'явитися декілька нових вулиць: список
У Києві може з'явитися декілька нових вулиць: список
Столична влада анонсувала важливі зміни у роботі метро
Столична влада анонсувала важливі зміни у роботі метро
Жертви агресії РФ: поліція передала провадження про злочини проти журналістів
Жертви агресії РФ: поліція передала провадження про злочини проти журналістів
Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни
Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни
Київський метрополітен раптово зачинив одну зі станцій: причина (оновлено)
Київський метрополітен раптово зачинив одну зі станцій: причина (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
На кордоні з РФ кілометрові черги: окупанти тікають з України (фото)
35K
Вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань
14K
Представники ТЦК застосували силу до ухилянта: Міноборони пояснило
12K
Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW
12K
Виборчі пристрасті у Туреччині. Конкурент Ердогана зняв свою кандидатуру
12K
Сиділи поруч на трибунах: Андрій Шевченко встряг у скандал із проросійським спортсменом

Новини

Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Знищено ворожі склади та пункти управління: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:34
У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: оновлено
Сьогодні, 02:55
Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав
Сьогодні, 00:50
Закликав до миру на «Євробаченні-2023»: учасник із Румунії прокричав антивоєнний заклик
Сьогодні, 00:30
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту