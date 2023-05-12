У Києві може з'явитися декілька нових вулиць: список

Більше десяти київських вулиць можуть змінити старі назви на нові

У столиці продовжують «дерусифікацію» вулиць. Так, на пленарному засідання II сесії Київської міської ради 18 травня 2023 року, серед інших питань, депутатами буде розглянуто перейменування декількох вулиць столиці. Про це йдеться у Інтерактивному порядку денному Київської міської ради.

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Зокрема заплановано розглянути плани на перейменування таких вулиць як:

Про перейменування вулиці Генерала Матикіна у Голосіївському районі міста Києва (вулицю Генерала Матикіна на вулицю Лева Петражицького);

Про перейменування вулиці Генерала Матикіна у Голосіївському районі міста Києва (Альтернативний) (вулицю Генерала Матикіна на вулицю Конча-Заспінську);

Про перейменування провулку Левітана у Голосіївському районі міста Києва (провулок Левітана на провулок Миколи Бурачека);

Про перейменування вулиці Ріхарда Зорге у Святошинському районі міста Києва (вулицю Ріхарда Зорге на вулицю Василя Єрошенка);

Про перейменування вулиці Олександра Пироговського у Солом'янському районі міста Києва (вулицю Олександра Пироговського на вулицю Григорія Кочура);

Про перейменування вулиці Матросова у Деснянському районі міста Києва (вулицю Матросова на вулицю Опанаса Заливахи);

Про перейменування провулку Волго-Донського у Дарницькому районі міста Києва (провулок Волго-Донський на провулок Надії Світличної);

Про перейменування вулиці Пролетарської та провулку Пролетарського у Голосіївському районі міста Києва (вулицю Пролетарську та провулок Пролетарський на вулицю Наталії Лотоцької та провулок Наталії Лотоцької відповідно);

Про перейменування провулку Червонозаводського у Святошинському районі міста Києва (провулок Червонозаводський на провулок Анатолія Базилевича);

Про перейменування провулку Суворова у Дарницькому районі міста Києва (провулок Суворова на провулок Ніни Строкатої);

Про перейменування вулиці Станюковича у Дніпровському районі міста Києва (вулицю Станюковича на вулицю Любов Малої);

Про перейменування вулиці Марії Боровиченко у Голосіївському районі міста Києва (вулицю Марії Боровиченко на вулицю Віри Ґедройць);

Про перейменування Петрівської алеї у Печерському районі міста Києва (Петрівську алею на алею Магдебурзького права).

Окрім питання перейменування вулиць та провулків, на засіданні депутати розглянуть можливість перейменування станції «Дружби народів» на станцію «Звіринецьку», станції «Площа Льва Толстого» на станцію «Площа Українських Героїв» та про перейменування проєктної станції Київського метрополітену «Проспект Правди».

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Нагадаємо, що у березні Київрада перейменувала ще 16 вулиць та проспектів столиці, назви яких пов'язані з Росією чи радянським минулим. Загалом у 2014-2022 років у Києві змінили назви 436 вулиць, проспектів та бульварів, чиї назви були пов’язані з Росією чи Радянським Союзом. Приблизно половина з них – 202 об’єкти – перейменували цього року, після початку повномасштабного вторгнення.