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    У Львові загорівся популярний торговий центр, людей евакуювали (відео)

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    Люди швидко залишили будівлю, в якій почалася пожежа&nbsp; - У Львові загорівся популярний торговий центр, людей евакуювали (відео)
    Люди швидко залишили будівлю, в якій почалася пожежа 

    Увечері 17 січня у Львові провели евакуацію людей із торгового центру «Форум»

    У Львові ввечері 17 січня сталось сильне задимлення в торгово-розважальному центрі «Форум Львів». Відео з місця подій опублікували очевидці в телеграм-каналі Х *** й Львів.

    На кадрах можна почути звуки сирени. Люди в подиві, а деякі в паніці, поспішили покинути будівлю.

    Відвідувачів торгового центру евакуювали. На місці працюють пожежники. Як уточнили Tvoemisto.tv  у пресслужбі ДСНС Львівщини, у витяжці магазину спалахнула сажа.

    Нагадаємо, ввечері 13 січня у Києві в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

    Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

    За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

    пожежа ДСНС Львів надзвичайні ситуації рятувальники магазин
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